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    17:09, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    35 тонн асфальта вернули на завод: в Алматы продолжается мониторинг ремонта дорог

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в ходе мониторинга дорожных работ совместно с акиматом Алатауского района, выявлены нарушения. Об этом сообщили в управлении градостроительного контроля города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На участке не подготовлено основание для асфальтирования, что напрямую влияет на качество укладки асфальта и срок его дальнейшей эксплуатации. Асфальтирование было приостановлено, и асфальт был возвращен на завод до устранения замечаний. Замечания подрядчик должен устранить в течение 3-4 дней», - ответили в управлении.

    Сообщается, что на завод возвращено 35 тонн асфальта.

    Напомним, ранее сообщалось, что контроль за дорожными работами в городе будет усилен.

    Также в управлении городской мобильности Алматы рассказали, на каких улицах пройдет ремонт дорог.


    Теги:
    Дороги Строительство Алматы Благоустройство
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