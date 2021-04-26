35 тонн асфальта вернули на завод: в Алматы продолжается мониторинг ремонта дорог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в ходе мониторинга дорожных работ совместно с акиматом Алатауского района, выявлены нарушения. Об этом сообщили в управлении градостроительного контроля города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На участке не подготовлено основание для асфальтирования, что напрямую влияет на качество укладки асфальта и срок его дальнейшей эксплуатации. Асфальтирование было приостановлено, и асфальт был возвращен на завод до устранения замечаний. Замечания подрядчик должен устранить в течение 3-4 дней», - ответили в управлении.

Сообщается, что на завод возвращено 35 тонн асфальта.

Напомним, ранее сообщалось, что контроль за дорожными работами в городе будет усилен.

Также в управлении городской мобильности Алматы рассказали, на каких улицах пройдет ремонт дорог.