35 дел о нарушении половой неприкосновенности детей зарегистрировано в Павлодарской области

Органы прокуратуры зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований все факты, связанные с половой неприкосновенностью.

По данным областной прокуратуры, в 2023 году в Железинском районе мужчина вступил в половые отношения с девочкой-сиротой, затем, узнав, что будет задержан за свое преступление, застрелился. Установлено, что он и его супруга взяли из детского дома сразу пять детей на воспитание. Эти дети родились в 2002–2009 годах. Но в 2022 году опекуны вернули всех детей в детский дом под предлогом их непослушания. В отношении одной этих детей, 16-летней девочки, при проведении медицинского обследования, стало известно об указанном факте.

С учетом этого обстоятельства областная прокуратура отдала распоряжение о проведении врачебного осмотра несовершеннолетних девочек, находящихся на воспитании в детских домах и специализированных учреждениях.

Такие медицинские проверки прописаны в Кодексе о здоровье народа, в специальном приказе Министерства здравоохранения от 2020 года.

— В ноябре прошлого года была проведена проверка детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, а также детей в 10 государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги. В ходе проверки была внесена инициатива о проведении медицинского обследования (в том числе гинекологического) воспитанников в возрасте от 10 до 16 лет. В результате выявлены и зарегистрированы восемь фактов преступлений против половой неприкосновенности девочек (статьи 121 и 122 Уголовного кодекса), — сообщил корреспонденту агентства первый заместитель прокурора Павлодарской области Ержан Дюсекенов.

Такая проверка по детским домам в этом году еще не проводилась. Но проверки общей ситуации по области проводятся постоянно.

По статистическим данным, с начала года по фактам нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних зарегистрировано 35 досудебных расследований.

— За аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 40 подобных случаев. То есть, показатель снизился на 12,5%. В основном в таких случаях под подозрение подпадают знакомые пострадавших. Большая часть случаев произошла в городах Павлодар и Аксу, Баянаульском и Аккулинском районах, — добавил Е. Дюсекенов.

Региональный уполномоченный по правам детей Сауле Шакенова считает, что количество зарегистрированных преступлений, связанных с насилием среди несовершеннолетних, растет. Об этом свидетельствуют последние отчеты органов прокуратуры.

По ее мнению, рост статистики по таким негативным случаям не говорит о недостаточности профилактических мер. Происходит раскрытие обстоятельств, которые в обществе долгое время скрывались.

— Причиной этому стало и усиление ответственности за преступления в отношении несовершеннолетних, когда в 2024 году в действующие нормативно-правовые акты были внесены десятки поправок и новых статей. Недавно в региональной прокуратуре прошло межведомственное совещание, посвященное профилактике преступлений среди несовершеннолетних. Я внесла предложение о создании специальной оперативно-следственной группы для расследования преступлений против половой неприкосновенности. Отличие таких уголовных дел очевидно. Соответственно, этот метод будет способствовать выявлению деликатных обстоятельств при раскрытии преступлений, совершенных в отношении девочек, — говорит омбудсмен.

С. Шакенова также отметила, что недостаток школьных психологов также во многих случаях создает проблемы. В некоторых школах области обучается более 2 тысяч детей, а в штате только два психолога. Предложенная ранее специалистами норма — 500 учеников на одного психолога, до сих пор не внесена в нормативно-правовые акты.

