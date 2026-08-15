34 свертка с психотропом нашли у двух приезжих в ВКО
В Усть-Каменогорске полицейские задержали 33-летнюю женщину и 22-летнего мужчину, которых подозревают в распространении психотропных веществ. При них обнаружили в общей сложности 34 свертка с α-PVP, передает корреспондент агентства Kazinform.
Задержание провели сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП ВКО во время оперативно-профилактических мероприятий «Қарасора-2026». Оба подозреваемых оказались жителями других регионов.
Основную часть запрещенного вещества обнаружили у женщины. Во время личного обыска полицейские нашли у нее четыре свертка с порошкообразным веществом. Еще 29 аналогичных упаковок находились в сумке, которую осмотрели на месте происшествия.
У 22-летнего мужчины изъяли еще один сверток.
— Согласно заключениям судебных экспертиз, изъятое является психотропным веществом α-PVP. Общий вес составил 28,46 грамма, — сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО.
Таким образом, всего у двух задержанных изъяли 34 свертка с психотропным веществом.
По факту начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что житель Усть-Каменогорска выращивал коноплю в домашней теплице.