33 вагона сена отправили из Туркестанской области фермерам западных регионов страны

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году засуха негативно отразилась не только в западных регионах, но и в Туркестанской области. В частности, с этой проблемой столкнулись крестьяне Келесского и Сарыагашского районов. Тем не менее, на сегодняшний день ситуация в регионе стабильная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В ряде районов уже собрано 100% необходимого количества кормов.

Неравнодушные жители и волонтеры Туркестанской области при поддержке областного акимата оказали помощь крестьянам Мангистауской области.

Аким области Умирзак Шукеев с первых дней держит на контроле вопросы по бесплатной логистике кормов в западные регионы.

При поддержке АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» в Мангистаускую область уже поставлено 23 вагонов сена.

Помимо этого, сегодня с железнодорожной станции города Сарыагаш отправили еще 10 вагонов сена. В настоящее время местные волонтеры и аграрии при поддержке акимата Туркестанской области и АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» ведут работу по отправке дополнительно 40 вагонов сена в Мангистаускую и другие области, нуждающиеся в корме.

Более того, акимат области и АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» готовы при необходимости предоставить 100 вагонов для перевозки заготовленных кормов.

Стоит подчеркнуть, в соответствии с поручением главы региона Умирзака Шукеева агроформированиям области предоставлены пастбища и сенокосы из земель лесного фонда. За 6 месяцев текущего года 545 агроформированиям предоставлено 563 тыс. га пастбищ, 23 агроформированиям предоставлено 1,5 тыс. га сенокосов.

Вместе с тем, в пресс-службе акима области отметили, информация, распространяемая в социальных сетях касательно того, что администрация города Арыс Туркестанской области выступает против отправки сена в западные регионы страны, не соответствует действительности.

«Просим казахстанцев доверять официальным источникам и напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность», - заключили в пресс-службе.