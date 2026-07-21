32 тысячи нарушений тишины выявили в Астане с начала года

С начала года в Астане полиция выявила около 32 тысяч нарушений тишины, включая 123 случая с шумными мотоциклистами, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили Polisia.kz, в Астане сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка и спокойствия жителей. Особое внимание уделяется предупреждению нарушений тишины, особенно в ночное время.

Полицейские не только выявляют нарушителей, но и проводят с гражданами разъяснительную работу, напоминая о требованиях законодательства и ответственности за несоблюдение установленных норм. Несмотря на принимаемые меры, отдельные жители продолжают нарушать покой окружающих.

— С начала года в Астане зарегистрировано около 32 тысяч фактов нарушения тишины, из которых 123 случая связаны с использованием мотоциклов и созданием повышенного уровня шума. Так, в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена видеозапись, на которой в ночное время водители мотоциклов, передвигаясь по улицам города, создавали повышенный уровень шума, нарушая покой граждан, — сообщили в Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz.

Кроме того, личности нарушителей были установлены. Водители привлечены к ответственности. Кроме того, с ними проведена профилактическая беседа о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и уважительного отношения к жителям города.

Департамент полиции Астаны напоминает, что соблюдение тишины — это проявление уважения к окружающим и важная составляющая общественного порядка. В рамках принципа «Закон и порядок» любые правонарушения будут своевременно выявляться и пресекаться.

Напомним, в Кызылординской области штрафы за нарушения ПДД превысили 2,4 млрд тенге. Также сообщалось, что в Жамбылской области съемка ради лайков обернулась штрафом для водителей.