Штрафы за нарушения ПДД превысили 2,4 млрд тенге в Кызылординской области

За первые шесть месяцев текущего года в Кызылординской области выявлено 174 443 нарушения правил дорожного движения, передает Kazinform.

По данным областного департамента полиции, 99 623 нарушения, или 57,1% от общего числа, относятся к грубым правонарушениям, которые непосредственно влияют на аварийность.

— Количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 6,4 процента, число погибших — на два процента, пострадавших — на 7,5 процента. Анализ показывает, что несоблюдение водителями правил дорожного движения остается одной из основных причин трагических происшествий. В частности, выявлено 425 фактов управления транспортом в состоянии опьянения, 194 случая выезда на полосу встречного движения, 69 993 факта превышения скорости, 5 907 случаев использования мобильного телефона за рулем и 5 505 фактов непредоставления преимущества пешеходам, — говорится в сообщении.

Большая часть наложенных штрафов также приходится на нарушения в сфере дорожной безопасности. Общая сумма штрафов за административные правонарушения составила около 2 млрд 822 млн тенге. Из них более 2 млрд 468,5 млн тенге приходится на нарушения правил дорожного движения.

На сегодняшний день взыскано 83,3% от суммы наложенных штрафов.

Напомним, ВОЗ сообщила о снижении смертности на дорогах в мире на 21% за 15 лет.