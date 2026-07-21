ВОЗ сообщила о снижении смертности на дорогах в мире на 21% за 15 лет

Несмотря на то что с 2011 по 2025 год парк автомобилей в мире увеличился более чем на миллиард единиц, число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий за этот период сократилось на 21%, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Тем не менее, в 2025 году в результате ДТП погибли 1,16 миллиона человек, а травмы, полученные на дорогах, остаются главной причиной смерти детей и молодежи в возрасте от пяти до 29 лет.

Об этом свидетельствуют новые данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представленные в понедельник в ходе заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по безопасности дорожного движения в Нью-Йорке.

Спецпосланник ООН: гибель людей на дорогах можно предотвращать

В службе новостей отмечают, что за прошедшие полтора десятилетия мир пережил глубокие перемены в сфере дорожного движения: появились новые виды транспорта, резко выросло количество мотоциклов.

— Этот прогресс показывает, что перемены возможны, когда страны инвестируют в безопасные дорожные системы. За последние 15 лет нам удалось добиться реальных результатов в снижении смертности на дорогах, несмотря на стремительный рост числа автомобилей и серьезные изменения в том, как люди передвигаются, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, все смерти на дорогах можно предотвратить.

Новая декларация

В первый день заседания в понедельник государства-члены ООН приняли новую политическую декларацию по безопасности дорожного движения. Она призвана ускорить достижение глобальной цели — сократить к 2030 году число погибших и получивших серьезные травмы в результате ДТП на 50 процентов по сравнению с уровнем 2021 года.

— Декларация требует более решительного руководства на национальном уровне в вопросах безопасности дорожного движения — при сохранении суверенитета, но с пониманием того, что вместе мы добиваемся лучших результатов. Лучших — благодаря совместному сбору и использованию данных. Благодаря повышению безопасности дорог и транспортных средств, совершенствованию системы реагирования после ДТП и увеличению инвестиций в просветительскую работу в этой сфере, — заявила председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок.

Документ ООН включает всеобъемлющий комплекс обязательств по реализации национальных стратегий безопасности дорожного движения с четкими целевыми показателями, сроками и бюджетами. Среди них — создание профильных ведомств по безопасности дорожного движения, совершенствование сбора и анализа данных, разработка и обеспечение соблюдения более строгого законодательства, а также приведение дорог, инфраструктуры и транспортных средств в соответствие с ключевыми стандартами безопасности.

В публикации отмечается, что декларация обязывает страны применять зарекомендовавший себя подход, который исходит из того, что люди на дороге неизбежно совершают ошибки. Он предполагает создан

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ие более безопасных дорог, инфраструктуры, транспортных средств, ограничений скорости и норм, учитывающих человеческий фактор, чтобы последствия ДТП оставались в пределах, совместимых с жизнью. Документ также призывает правительства проявлять лидерство и предпринимать дополнительные меры, а частный сектор — сделать безопасность дорожного движения приоритетом на всех этапах цепочки поставок. Отдельно в декларации отмечена важная роль гражданского общества, научных кругов, молодежи, благотворительных организаций и структур ООН в достижении прогресса.

Более безопасные дороги для более безопасного будущего

Почти 60% населения мира сегодня проживает в городах, и растущий спрос на мобильность грозит перегрузить транспортные системы, изначально спроектированные преимущественно для личных автомобилей. С распространением служб такси и доставки количество мотоциклов в мире с 2011 по 2025 год выросло более чем втрое. На мотоциклистов сегодня приходится почти треть всех смертей на дорогах, при этом использование сертифицированного мотошлема снижает риск гибели в аварии более чем в шесть раз, говорится в публикации.

Новые виды мобильности — электросамокаты, электровелосипеды и беспилотные автомобили — создают как вызовы, так и новые возможности для планирования в сфере транспорта. ВОЗ работает над устранением пробелов в законодательстве и правилах, продвигает единые стандарты безопасности и собирает ведущих экспертов для поиска новых способов обеспечить безопасность всех новых видов транспорта и технологий.

Неравномерный прогресс

— Более половины всех погибших на дорогах — это люди, которые вообще не находились в автомобиле: они шли пешком, ехали на велосипеде или мотоцикле. Когда дороги проектируются так, будто важны только автомобилисты, этим людям грозит опасность, — заявил директор департамента по детерминантам здоровья, укреплению здоровья и профилактике ВОЗ Этьен Круг. — Мы знаем, что работает: строгие законы и их соблюдение, безопасная инфраструктура и транспортные средства, особое внимание к снижению скорости и борьбе с вождением в состоянии опьянения.

Во всем мире 10 стран за десятилетие до 2021 года сократили смертность на дорогах на 50 процентов. Более чем в половине государств за этот период было зафиксировано снижение числа погибших. Однако прогресс распределен неравномерно: в Европейском регионе ВОЗ смертность снизилась на 36 процентов, в регионе Западной части Тихого океана — на 15 процентов, в регионе Юго-Восточной Азии — на 2 процента, в регионе Америки изменений не произошло, а в Африканском регионе число погибших выросло на 17 процентов.

В декларации подчеркивается, что укрепление безопасности дорожного движения имеет ключевое значение для здравоохранения и устойчивого развития в целом. Увеличение доли пешеходов, велосипедистов и пользователей общественного транспорта способно снизить загруженность дорог, улучшить качество воздуха, сделать города более комфортными для жизни и способствовать более здоровой и долгой жизни людей.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Финансирование и новые инициативы

На полях заседания высокого уровня также состоялась конференция по сбору средств для Фонда ООН по безопасности дорожного движения, в которой приняли участие правительства, структуры ООН, бизнес и общественные организации.

По итогам форума партнеры объявили о выделении 5,6 миллиона долларов. Из этой суммы около трех миллионов составляют прямые финансовые взносы, еще 2,6 миллиона — другие формы поддержки. Кроме того, участники сообщили о намерении предоставить еще около семи миллионов долларов, которые пока находятся на стадии согласования.

Одной из главных инициатив конференции стал запуск глобальной программы «Инициатива по безопасным и доступным шлемам» (Safe and Affordable Helmets Initiative), призванной сделать сертифицированные защитные шлемы более доступными, прежде всего для мотоциклистов. Инициативу уже поддержали компании Honda и Autoliv.

Во время конференции также было объявлено о создании Лаборатории ООН по безопасности дорожного движения (UN Road Safety Lab), разработанной учебным и научно-исследовательским институтом ООН (ЮНИТАР). Новая цифровая платформа будет использовать возможности искусственного интеллекта для анализа данных, обмена знаниями и поддержки правительств при разработке решений в области безопасности дорожного движения.

Безопасность требует сотрудничества

Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяна Молчан напомнила, что именно ЕЭК является хранителем международных конвенций ООН по безопасности дорожного движения и принимает у себя Фонд ООН.

По словам Молчан, ЕЭК организует серию экспертных диалогов о будущем безопасности дорожного движения. Их цель — помочь государствам применять на практике современные решения в таких областях, как технологии безопасности автомобилей, технические нормы, правила дорожного движения и поведение участников движения.

— Правовые механизмы ООН в области безопасности дорожного движения могут помочь странам выполнить взятые на себя обязательства к 2030 году, — подчеркнула она.

До достижения глобальной цели остается менее пяти лет. В ООН считают, что успех будет зависеть не только от новых технологий и международных соглашений, но и от готовности государств последовательно инвестировать в безопасные дороги, современное законодательство, качественную медицинскую помощь пострадавшим и эффективную профилактику.

Ранее сообщалось о том, что более 40 незарегистрированных мопедов и электровелосипедов выявили в Астане.