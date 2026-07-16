Более 40 незарегистрированных мопедов и электровелосипедов выявили в Астане

В рамках республиканского ОПМ «Безопасная дорога» в Астане выявлено около 40 незарегистрированных транспортных средств, передает Kazinform.

Ранее в МВД сообщили, что с 11 по 16 июля по всей стране усилен контроль за дорожной обстановкой.

Как сообщается на сайте столичного акимата, ОПМ осуществляется в рамках реализации идеологемы «Закон и порядок». Особое внимание уделяется профилактике нарушений Правил дорожного движения водителями мопедов и электровелосипедов, а также пешеходами.

Полицейские ежедневно проводят рейдовые и профилактические мероприятия, разъясняя участникам дорожного движения требования законодательства и ответственность за их нарушение.

Наиболее распространенными нарушениями остаются эксплуатация незарегистрированных мопедов и электровелосипедов, управление без водительского удостоверения (для транспортных средств, где оно обязательно), отсутствие государственных регистрационных номерных знаков, а также несоблюдение требований дорожных знаков, сигналов светофора и других норм Правил дорожного движения.

За период проведения ОПМ выявлено порядка 40 незарегистрированных транспортных средств. Все владельцы привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В департаменте полиции Астаны напомнили, что регистрация транспортных средств, соблюдение требований законодательства и ответственное поведение на дороге являются обязательными условиями безопасности. Нарушение Правил дорожного движения создает угрозу как для самих водителей, так и для других участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что мопед сбил девочку в области Жетысу: полиция выясняет обстоятельства ДТП.





