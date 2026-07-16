Мопед сбил девочку в Жетысу: полиция выясняет обстоятельства ДТП

В селе Жансугуров области Жетысу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда и несовершеннолетнего пешехода, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации областного департамента полиции, авария произошла 15 июля на улице Амангельды в селе Жансугуров. По предварительным данным ведомства, водитель мопеда совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Пострадавшую девочку с места происшествия экстренно госпитализировала прибывшая бригада скорой медицинской помощи. В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей.

Фото: кадр из видео

— По факту ДТП проводится всесторонняя проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, — сообщили в полиции региона.

В правоохранительных органах в очередной раз призвали водителей двухколесного транспорта к строгому соблюдению правил дорожного движения, особенно в пределах населенных пунктов и жилых массивов. Родителям настоятельно рекомендовали не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра вблизи проезжей части.

Ранее сообщалось, что курьер на мопеде погиб в ДТП со скорой помощью в Алматы.