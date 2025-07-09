3,2 млн квадратов жилья планируют ввести в эксплуатацию в ЗКО

Первыми новоселами стали очередники: в сентябре 2023 года заселен пятиэтажный дом на 60 квартир, а в феврале 2025 года ключи от новых квартир получили еще 120 семей. Всего в рамках первой очереди предусмотрено строительство 25 домов. В микрорайоне уже введен в эксплуатацию реабилитационный медицинский центр на 150 мест, построены насосные станции, проложены магистральные инженерные сети, теплотрассы и внутренняя дорожная сеть.

С ходом работ ознакомился депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Бактыкожа Измухамбетов. Он отметил, что в работе у мажилисменов находится проект нового Строительного кодекса. Он предусматривает повышение контроля качества строительства, введения оперативного реагирования на выявленные нарушения, а также требования к качеству стройматериалов.

Фото: Мажилис

Отдельной темой стали вопросы восстановления жилья после разрушительных паводков 2024 года. Депутат отметил, что в Уральске и районах области завершены строительство и ремонт более 2 тыс. домов, семьи получили новое жилье или денежные компенсации. По словам Бактыкожи Измухамбетова, контроль за этой работой остается на повестке дня членов фракции партии.

В рамках предвыборной программы «Вместе с народом!» за прошлый год в Западно-Казахстанской области были построены 637,4 кв. м. нового жилья. В целом до 2028 года планируется ввести в эксплуатацию 3,2 млн кв. м. жилья, провести капитальный ремонт более чем в 100 жилых домах, проложить порядка 600 км инженерно-коммунальных сетей. Данные меры позволят обеспечить жильем порядка 20 тысяч семей.

Напомним, что в Казахстане планируют ввести в строй 19 млн квадратных метров жилья в этом году.