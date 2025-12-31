31 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

58 лет назад (1967) родилась ТАЛАЕВА Таттыгуль Жаксыбаевна — член Национального Курултая при Президенте Республики Казахстан, генеральный директор ТОО «ТРК «Тандем».

Фото: aktobetimes.kz

Окончила Алматинский народно-хозяйственный институт, специальность «Финансы и кредит».

Трудовая деятельность: работала в налоговой инспекции г. Шевченко; работа в коммерческих структурах (1993-1996); основатель первой частной радиостанции в г. Актау (1996), в г. Актобе (2001), в Атырау (2004); генеральный директор ТОО ТРК «Тандем» (2004); член общественного совета по делам СМИ при Президенте РК; президент Ассоциации неправительственных организаций Актюбинской области; председатель Ассоциации деловых женщин по Актюбинской области; член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (01.2021); член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан (2022); председатель общественного совета Актюбинской области.

Награждена юбилейными медалями.

54 года назад (1971) родился АБДУЛЛАЕВ Калилла Насурлаевич — председатель правления АО «Фонд проблемных кредитов».

Фото: пресс-служба Минфина

Родился в г. Джамбул (Тараз). Окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности, специальность «Инженер-экономист» (1994); Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати, специальность «Юрист» (2002).

Трудовая деятельность: налоговый инспектор, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель председателя Налогового комитета по г. Тараз Жамбылской области (10.1994-03.1999); начальник управления Налогового комитета по Жамбылской области (03.1999-01.2001); и. о. председателя Налогового комитета по г. Тараз (01.2001-04.2002); председатель Налогового комитета по району им. Т. Рыскулова Жамбылской области (2002); заместитель начальника управления налогового администрирования Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (09.2002-10.2004); заместитель председателя Налогового комитета по г. Астане (10.2004-02.2005); председатель Налогового комитета по Костанайской области (02.2005-05.2008); начальник налогового департамента по Северо-Казахстанской области (05.2008-08.2009); начальник налогового департамента по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан (08.2009-02.2012); начальник Налогового департамента по Мангистауской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2012); заместитель акима Мангистауской области (06.2012-07.2014); председатель Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан (07.2014-07.2017); государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы АП РК (2018); член правления — проректор по финансовой деятельности КазНУ им. аль-Фараби (2021-2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2015).

Также в этот день родились:

112 лет назад (1913-1975) родился ЖИРЕНЧИН Абусагит (Абиш) Мусульманкулович — советский казахский ученый-литературовед, писатель, журналист, основоположник казахского книговедения, один из первых исследователей творчества Абая, член географического общества СССР, член Союза писателей Казахстана.

Фото: novoetv.kz

Родился в Семипалатинской области. Окончил Среднеазиатский университет (Ташкент); Литинститут имени М. Горького (Москва).

Происходил из знатного рода, дед был бием и волостным управителем, помощником и единомышленником Абая. В детстве обучался у муллы, в 11-летнем возрасте в 1924 году поступил в русскую школу, которую окончил с отличием. В 1928 году учился в Семипалатинском сельскохозяйственном техникуме. Семья Жиренчина из-за гонений и последствий голодомора была вынуждена в начале 1930-х годов переехать сначала в Термез, затем в начале 1933 года — в Ташкент, откуда вернулась в конце 1930-х годов. В 1938–1942 годах был учёным секретарём республиканского Общества изучения Казахстана. В 1942–1951 годах — первый директор Центрального музея Казахстана. В 1951–1953 годах подвергся репрессиям (снят со всех должностей, лишён степени кандидата наук, выслан из Алма-Аты). 1 июня 1953 года уволен из КазГУ (ныне — КазНУ имени аль-Фараби), но был реабилитирован в 1954 году. В 1954–1956 годах — директор Алматинской областной библиотеки; в 1960–1963 годах — директор Республиканского объединения книжной торговли, член коллегии Министерства культуры; в 1963–1975 годах — преподаватель КазГУ.

Внес значительный вклад в развитие издательского и музейного дела, собирал материалы по этнографии казахского народа, способствовал развитию библиотечного дела в республике. Принимал активное участие в создании первой казахстанской энциклопедии.

111 лет назад (1914-1974) родился САТЫБАЛДИЕВ Абен — писатель, переводчик, ученый, кандидат филологических наук.

Фото: adebiportal.kz

Уроженец Тараза. Окончил Казахский государственный университет (ныне — Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: литературный сотрудник, заведующий отделом областной газеты «Оңтүстік Қазақстан», собственный корреспондент, заведующий отделом газеты «Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан»), ответственный секретарь журнала «Ара» — «Шмель», заместитель главного редактора журнала «Жұлдыз», главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (1939-1962); старший научный сотрудник Института языкознания Академии наук Казахской ССР, первый заместитель главного редактора Казахской советской энциклопедии (1968-1974).

Автор сборников научных работ «Рухани қазына», рассказов и очерков «Ақмарал». Перевел на казахский язык романы И. Гончарова «Обрыв», А. Кахара «Кыштак», Ш. Рашидова «Сильнее бури», повести Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», Ф. Гладкова «Повесть о детстве».