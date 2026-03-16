    11:17, 16 Март 2026 | GMT +5

    317 помощникам лиц с инвалидностью вернут радиационную надбавку в Усть-Каменогорске

    В ВКО защищены права 317 индивидуальных помощников лиц с инвалидностью, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    Фото: МТСЗН РК

    Прокуратурой города Усть-Каменогорска в ходе надзорной деятельности выявлены нарушения законодательства при оплате труда индивидуальных помощников, оказывающих помощь лицам с инвалидностью I группы.

    Установлено, что при начислении выплат 317 помощникам не применялась предусмотренная законодательством надбавка в размере 1,5 МРП за работу в зоне повышенного радиационного риска, к которой отнесён город Усть-Каменогорск. Вследствие этого работники недополучали причитающиеся им суммы.

    Согласно действующему законодательству Республики Казахстан, указанная надбавка подлежит обязательному применению как в отношении лиц, осуществляющих деятельность на основании трудовых договоров, так и работающих по гражданско-правовым договорам.

    По акту прокурорского надзора инициирован перерасчёт выплат с начала 2025 года. Принят комплекс мер, направленных на полное восстановление нарушенных прав 317 работников.

    Ранее более 138 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
