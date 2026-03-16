317 помощникам лиц с инвалидностью вернут радиационную надбавку в Усть-Каменогорске

Прокуратурой города Усть-Каменогорска в ходе надзорной деятельности выявлены нарушения законодательства при оплате труда индивидуальных помощников, оказывающих помощь лицам с инвалидностью I группы.

Установлено, что при начислении выплат 317 помощникам не применялась предусмотренная законодательством надбавка в размере 1,5 МРП за работу в зоне повышенного радиационного риска, к которой отнесён город Усть-Каменогорск. Вследствие этого работники недополучали причитающиеся им суммы.

Согласно действующему законодательству Республики Казахстан, указанная надбавка подлежит обязательному применению как в отношении лиц, осуществляющих деятельность на основании трудовых договоров, так и работающих по гражданско-правовым договорам.

По акту прокурорского надзора инициирован перерасчёт выплат с начала 2025 года. Принят комплекс мер, направленных на полное восстановление нарушенных прав 317 работников.

