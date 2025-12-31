31 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1943 году в Павлодаре открылась музыкальная школа имени Курмангазы. Первыми преподавателями стали люди, которых эвакуировали в Павлодар в годы войны. Жители Павлодара, несмотря на голод и холод, не теряли надежды на победу и отдавали своих детей в музыкальную школу.

В 1994 году академику Зейнолле Кабдолову было присвоено звание «Народный писатель Казахстана».

Зейнолла Кабдолов (1927-2006) — доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Казахстана, заслуженный деятель науки Казахской и Кыргызской республик.

В 1994 году за высокое профессиональное мастерство и активное участие в пропаганде казахского искусства певице Макпал Жунусовой присвоено звание «Народная артистка Казахстана».

Макпал Жунусова — певица (драматическое сопрано), Народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана. Родилась в 1963 году в Карагандинской области.

В 1996 году была утверждена Государственная программа по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом. Программа состоит из шести основных разделов: научное обеспечение; нормативно-правовая база; образование; культура, туризм и спорт; вопросы книгоиздания и средств массовой информации; организационные меры.

Главной целью является формирование государственной политики в отношении решения проблем соотечественников, проживающих за рубежом. Регулирование правовых вопросов и приведение их в единую систему, налаживание и осуществление связей с казахской диаспорой основываются на конституциях и законах зарубежных государств, международных правовых нормах.

В 2004 году в Алматы вышел в свет первый номер журнала об истории, культуре и искусстве Казахстана World Discovery Kazakhstan. В новом журнале освещаются темы истории, культуры, развития и самосознания современного казахстанского общества. Тираж издания — 15 тысяч экземпляров, периодичность — 4 раза в год.

В 2013 году Европейская бизнес-ассамблея и Клуб ректоров Европы, которые представляют элиту ученых из 54 стран мира, наградили орденом славы «За вклад в мировую науку» с присуждением почетного звания «Имя в науке» исполняющего обязанности президента АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», доктора технических наук Марата Нургужина. Имя казахстанского ученого было вписано в Международный регистр выдающихся ученых XXI века.

В 2014 году за весомый вклад в освещение различных социально значимых сфер общества журналисту, руководителю Алматинского корреспондентского бюро МИА «Казинформ» Саре Мустафиной объединением юридических лиц «Бес Кару» была вручена золотая медаль.

В 2021 году в Анкаре прошел международный турнир по вольной борьбе, посвященный 150-летию казахского балуана Кажымукана Мунайтпасова, честь Казахстана в котором отстаивали Абитаев Нартай, Таштанбек Жандаулет, Сейтахмет Имангали и Мухамедин Абдурохман, завоевавшие 4 медали: 1 золото и 3 бронзы.

Международные соревнования, посвященные первому казахстанскому профессиональному борцу, впервые проводились на просторах Турции. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов в возрасте от 13 до 17 лет. В их числе участвовали сборные из Турции, Германии и Болгарии. Борцы выступили в 10 весовых категориях.

В 2023 году голкипер Национальной сборной Казахстана Игорь Шацкий вошел в список самых дорогих голкиперов Центральной Азии по версии авторитетного портала Transfermarkt. Список возглавил голкипер сборной Таджикистана и «Истиклола» Рустам Ятимов, который оценивается в 900 тысяч евро. Страж ворот Национальной сборной Казахстана и карагандинского «Шахтёра» Игорь Шацкий оказался на 4-й строчке с рыночной стоимостью 600 тысяч евро.

В 2024 году завершена разработка информационной системы Tasqyn.gov.kz для прогнозирования и моделирования паводка. К разработке информационной системы были привлечены 39 специалистов. Система состоит из четырех ступеней: сбор данных, анализ, прогнозирование и моделирование. База данных включает исторические гидрометеорологические данные метеостанций и гидропостов «Казгидромет», цифровую модель земной поверхности, архивные космические снимки, сделанные во время паводков, а также данные о батиметрических съемках речных русел. Анализ включает систематизацию указанных данных и перевод их в цифровой формат. Анализ выполняется на основе прогнозов расхода воды глобальной системы предотвращения паводков GloFAS.