    11:10, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    308 тысяч казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы

    По состоянию на 1 ноября 2025 года социальную выплату по потере работы из ГФСС получили 308,4 тыс. человек, из них 268,6 тыс. — выплана назначена в текущем году. Общий объем перечислений достиг 106,8 млрд тенге, передает Kazinform со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

    Пособия на сумму 304 млрд тенге получили многодетные семьи в Казахстане с начала года
    Фото: freepik.com

    Согласно действующим нормам, граждане, потерявшие работу, получают социальные выплаты сроком от одного до шести месяцев — его продолжительность зависит от стажа участия в системе обязательного соцстрахования и доходов за последние два года. Размер выплаты из средств ГФСС может достигать 45% утраченного заработка.

    В министерстве отмечают, для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

    — авторизоваться на портале eGov.kz;

    — в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

    — заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

    — в течение одного дня карьерный центр (далее — КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

    — если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

    — Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz). При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически, — говорится в сообщении.

    Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане начнут применять новый порядок назначения помощи от государства. Согласно нормам Единого стандарта мер соцподдержки, уровень нуждаемости семей будут определять автоматически и по новым критериям, основанным на данных Цифровой карты семьи. 

    Теги:
    Соцвыплаты Социальные Пособия Минтруда и соцзащиты РК Безработица
    Асель Елюбаева
    Автор
