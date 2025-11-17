308 тысяч казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы
По состоянию на 1 ноября 2025 года социальную выплату по потере работы из ГФСС получили 308,4 тыс. человек, из них 268,6 тыс. — выплана назначена в текущем году. Общий объем перечислений достиг 106,8 млрд тенге, передает Kazinform со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.
Согласно действующим нормам, граждане, потерявшие работу, получают социальные выплаты сроком от одного до шести месяцев — его продолжительность зависит от стажа участия в системе обязательного соцстрахования и доходов за последние два года. Размер выплаты из средств ГФСС может достигать 45% утраченного заработка.
В министерстве отмечают, для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
— авторизоваться на портале eGov.kz;
— в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;
— заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
— в течение одного дня карьерный центр (далее — КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
— если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
— Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz). При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически, — говорится в сообщении.
Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.
Ранее сообщалось, что в Казахстане начнут применять новый порядок назначения помощи от государства. Согласно нормам Единого стандарта мер соцподдержки, уровень нуждаемости семей будут определять автоматически и по новым критериям, основанным на данных Цифровой карты семьи.