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    22:44, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    300 тысяч вручили таксисту, спасшему людей при пожаре в Кокшетау

    300 тысяч вручили таксисту, который спас людей при пожаре в Кокшетау
    Фото: ДЧС региона

    Заметив пожар в одном из частных домов областного центра, проезжающий мимо таксист сумел разбудить и предупредить об опасности шестерых членов семьи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, все произошло 24 июня в 5 часов утра. В одном из частных жилых домов города Кокшетау произошел пожар. В это время шесть жильцов дома крепко спали.

    пожар в Кокшетау

    Неизвестно, что могло бы случиться, если бы мимо в этот момент не проезжал водитель такси Сагынай Шарипов. Мужчина увидел дым, позвонил пожарным, а сам бросился спасать жильцов. Перепрыгнув через забор, он начал стучать в окна дома.

    — Было страшно, собака лаяла, бежала на меня. Я перепрыгнул забор и начал стучать в окна. Из дома вышел мужчина и начал кричать, я сказал ему «Назад посмотри, вы горите». Из дома вышли мужчина с женщиной, парень и еще дети, — поделился Сагынай Шарипов.

    Одна из компаний Акмолинской области не смогла остаться равнодушной к поступку таксиста. За самоотверженность Сагынаю Шарипову вручили денежный сертификат на 300 тысяч тенге.

    Теги:
    ДЧС Пожар Спасение Такси Кокшетау
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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