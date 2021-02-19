300 млрд тенге составил объем строительных работ в Туркестанской области в 2020 году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Объем строительных работ на территории области по сравнению с прошлым годом увеличился на 65,8% и составил 300 млрд тенге. В регионе особое внимание уделяется жилищному строительству. В связи с этим по итогам года было введено 735,5 тыс. кв. метров жилья, план перевыполнен на 18,6%, сказал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе отчетной встречи с населением. Глава региона рассказал о проделанной за прошлый год работе и предстоящих задачах. В этом году объем строительства планируется довести до 335 млрд тенге, а также сдать в эксплуатацию 756,8 тыс. кв. метров жилья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«Международный аэропорт города Туркестана запустит внутренние и международные рейсы. В областном центре обновят 200 единиц общественного транспорта и закупят 50 новых автобусов. В рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» на реализацию 336 проектов в регион направили 13,5 млрд тенге. В области отремонтировали 11 школ, 2 детских сада, 3 медицинских, 1 спортивный, 2 культурных, 9 жилищно-коммунальных объектов и 474 км дорог. В этом году планируется реализовать 116 проектов», - заявил аким области.

Для обеспечения питьевой водой на строительство 54 объектов было предусмотрено 18,2 млрд тенге. По итогам года ввели в эксплуатацию 28 объектов. Это позволило обеспечить 19 населенных пунктов новыми системами питьевой воды, реконструировать изношенные водопроводные сети 5 населенных пунктов. Уровень обеспечения населения

питьевой водой составил 92,1%.

В этом году продолжат строить еще 49 объектов. Большую часть из них сдадут в эксплуатацию до конца года. Новые системы питьевой воды появятся в 20 населенных пунктах, реконструируют водопроводы 14 населенных пунктов. В результате 93,3% населения, или 710 населенных пунктов будут обеспечены чистой питьевой водой.

Для обеспечения природным газом в 2020 году на строительство 41 объекта направили 14,1 млрд тенге. По итогам года строительно-монтажные работы завершились на 23 объектах. Голубым топливом обеспечено 423 населенных пункта, или 1 млн 274 тыс. человек. В этом году введут в эксплуатацию 24 объекта, и природным газом смогут пользоваться жители 434 населенных пунктов.

В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению населенных пунктов Туркестанской области качественной электроэнергией на 2020-2025 годы планируют полностью электрифицировать 172 населенных пункта. Уже обновляют старые трансформаторы и заменяют деревянные электрические столбы. В минувшем году на строительство 26 объектов выделили 4,4 млрд тенге, по итогам года сдано в эксплуатацию 17 объектов. Строительство остальных объектов переходит на 2022 год. По итогам этого года 27,7 тыс. жителей будут обеспечены стабильной электроэнергией.

В 2020 году на развитие автомобильных дорог из республиканского и областного бюджетов было выделено 54,8 млрд тенге. Строительно-ремонтные работы провели на около 2 тыс. км дорог и улиц. Уже ввели в эксплуатацию 1 525,4 км. Доля автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась с 74,1% до 79%. В этом году планируется отремонтировать 609 км дорог и улиц населенных пунктов.