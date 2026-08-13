300 кустов мака и каннабиса: в Туркестанской области задержали мужчину

В Туркестанской области полицейские изъяли около 300 наркосодержащих растений у 60-летнего мужчины, ранее уже привлекавшегося к ответственности за аналогичное преступление, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции с санкции суда провели обыск в доме подозреваемого в городе Ленгере. В результате во дворе было обнаружено и изъято около 300 наркосодержащих растений.

Также в ходе расследования установлено, что мужчина намеренно выращивал растения мака и каннабиса. По данному факту следователи провели досудебное расследование, а собранные материалы уголовного дела, состоящие из четырех томов, и соответствующие доказательства направлены в суд.

— Полиция напоминает: незаконный посев и выращивание наркосодержащих растений влекут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — отметили в ведомстве.

Напомним, в Акмолинской области за 2,5 месяца изъяли более 321 кг наркотиков.