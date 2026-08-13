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    300 кустов мака и каннабиса: в Туркестанской области задержали мужчину

    В Туркестанской области полицейские изъяли около 300 наркосодержащих растений у 60-летнего мужчины, ранее уже привлекавшегося к ответственности за аналогичное преступление, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    300 кустов мака и каннабиса: в Туркестанской области задержали мужчину
    Фото: Polisia.kz

    Сотрудники полиции с санкции суда провели обыск в доме подозреваемого в городе Ленгере. В результате во дворе было обнаружено и изъято около 300 наркосодержащих растений.

    Также в ходе расследования установлено, что мужчина намеренно выращивал растения мака и каннабиса. По данному факту следователи провели досудебное расследование, а собранные материалы уголовного дела, состоящие из четырех томов, и соответствующие доказательства направлены в суд.

    — Полиция напоминает: незаконный посев и выращивание наркосодержащих растений влекут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — отметили в ведомстве. 

    Напомним, в Акмолинской области за 2,5 месяца изъяли более 321 кг наркотиков.

    Наркотики Туркестанская область Регионы Казахстана Полиция Борьба с наркотиками
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор