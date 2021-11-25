300 газовых автобусов закупят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы курсируют более 2400 единиц общественного транспорта по 151 маршруту. Об этом на пресс-конференции региональной службы коммуникаций рассказал заместитель акима мегаполиса Серик Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в Алматы для обеспечения бесперебойной работы маршрутов в соответствии с законодательством производится субсидирование перевозчиков. В городе Алматы по обслуживанию 151 городского маршрута работает 21 перевозчик.

Количество автобусов, курсирующих по маршрутам, составляет 2441 подвижную единицу. Из них 515 газовых автобусов, 196 троллейбусов, 15 электрических автобусов и 1715 автобусов на дизеле.

Заместитель акима Алматы подчеркнул, что в 2021 и 2022 году коммунальным автобусным парком ТОО «Алматыэлектротранс» планируется закуп 300 газовых автобусов. 150 из них доставят до конца этого года.

Кроме того, частным инвестором рассматривается вопрос строительства в 2022 году нового автобусного парка с закупом до 200 газовых автобусов на обслуживание городских маршрутов с увеличением до 2025 года до 500 подвижных единиц. Данная работа ведется на системной основе.

Также в 2022 году планируется достроить в индустриальной зоне Алатауского района автобусный парк.

Спикер отметил, что интенсивно развивается Наурызбайский район Алматы. В нем имеется много жилых комплексов, жители района обслуживаются маршрутами №14, 15, 26, 27, 104а, 118 и 137 в составе 121 подвижной единицы транспорта. После завершения работ по пробивке проспекта Абая в районе будут организованы новые маршруты, которые помогут снизить нагрузку на транспортную систему и разгрузить часть уже имеющихся городских маршрутов.