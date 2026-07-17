300 электросамокатов спасли от огня в Алматы

Алматинские спасатели предотвратили распространение огня в складе с литий-ионными батареями, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщение о пожаре в складском помещении по улице Васнецова Алмалинского района поступило на пульт 112.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что произошло возгорание литий-ионных батарей. Огонь в любой момент мог перекинуться на хранящиеся рядом новые литий-ионные батареи и электросамокаты.

Пожарные незамедлительно приступили к тушению очага пожара и интенсивному охлаждению аккумуляторных батарей. Эти действия позволили исключить дальнейшее распространение огня. Пожар был полностью ликвидирован менее чем за полчаса. Пострадавших нет.

– Удалось сохранить более 100 литий-ионных батарей и около 300 новых электросамокатов. Одновременно была предотвращена цепная реакция, которая могла возникнуть при возгорании аккумуляторов, – прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.

Спасатели напомнили, что литий-ионные батареи при горении выделяют высокотоксичные продукты. Их тушение требует особого подхода и продолжительного охлаждения, поскольку сохраняется риск повторного воспламенения.

Ранее полиция Алматы назвала улицы, где усилят контроль за электросамокатами.