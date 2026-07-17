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    300 электросамокатов спасли от огня в Алматы

    Алматинские спасатели предотвратили распространение огня в складе с литий-ионными батареями, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    спасатель, пожарный, МЧС
    Фото: МЧС РК

    Сообщение о пожаре в складском помещении по улице Васнецова Алмалинского района поступило на пульт 112.

    Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что произошло возгорание литий-ионных батарей. Огонь в любой момент мог перекинуться на хранящиеся рядом новые литий-ионные батареи и электросамокаты.

    Пожарные незамедлительно приступили к тушению очага пожара и интенсивному охлаждению аккумуляторных батарей. Эти действия позволили исключить дальнейшее распространение огня. Пожар был полностью ликвидирован менее чем за полчаса. Пострадавших нет.

    – Удалось сохранить более 100 литий-ионных батарей и около 300 новых электросамокатов. Одновременно была предотвращена цепная реакция, которая могла возникнуть при возгорании аккумуляторов, – прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.

    Спасатели напомнили, что литий-ионные батареи при горении выделяют высокотоксичные продукты. Их тушение требует особого подхода и продолжительного охлаждения, поскольку сохраняется риск повторного воспламенения.

    Ранее полиция Алматы назвала улицы, где усилят контроль за электросамокатами.

    Пожар Самокаты Алматы Электросамокаты
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор