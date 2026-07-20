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    30 школ и 30 детских садов открыли в Казахстане за полгода

    В Казахстане в январе–июне 2026 года объем строительных работ увеличился на 15,2% и составил 4072,1 млрд тенге, передает Kazinform со ссылкой на Бюро нацстатистики.

    В Астане почти 140 новых школ предусмотрено Генпланом до 2035 года
    Фото: акимат Астаны

    От общего объема строительных работ по республике выполнено частными строительными организациями — 91,1%, иностранными — 8,3% и государственными — 0,6%.

    Увеличение объема строительных работ связано с работами по строительству и ремонту сооружений (на 22,5%).

    По видам выполненных строительных работ наибольшую долю занимают работы:

    • по строительству автомобильных, железнодорожных дорог и метро (24,2%),
    • нежилых зданий (21,5% к общему объему),
    • жилых зданий (13,2%).

    В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в семнадцати регионах республики.

    Значительный рост отмечен:

    • в области Улытау (в 3,3 раза),
    • Кызылординской (на 31,3%),
    • Абай (на 31%),
    • Павлодарской (на 29,6%),
    • Костанайской (на 26%),
    • Туркестанской (на 25,5%),
    • Восточно-Казахстанской (на 22,3%),
    • Атырауской (на 19,7%),
    • Западно-Казахстанской (на 17,1%),
    • Жамбылской областях (на 13,4%),
    • в городе Алматы (на 22,5%),
    • Шымкент (на 12,9%).

     

    Ввод в эксплуатацию жилых зданий

    Общая площадь введеного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с январем-июнем прошлого года на 6,7% и составила 8466,7 тыс. кв. м., из них 5754,6 тыс. кв. м. — многоквартирных и 2689,9 тыс. кв. м. — индивидуальных домов. Большая часть жилья — 8088,2 тыс. кв. м. или 95,5% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 2850,3 тыс. кв. м.

    В сфере образования и здравоохранения за шесть месяцев введены в эксплуатацию 30 общеобразовательных школ на 16640 ученических мест, 30 дошкольных организаций на 3297 мести три амбулаторно-поликлинические организации на 105 посещений в смену, а также введена пристройка к больнице на 120 коек.

    Ранее сообщалось о том, что в Казахстане изменились правила финансирования жилья.

    Детсады Регионы Казахстана Образование Жилье Строительство Статистика Дошкольное образование школа
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор