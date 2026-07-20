30 школ и 30 детских садов открыли в Казахстане за полгода
В Казахстане в январе–июне 2026 года объем строительных работ увеличился на 15,2% и составил 4072,1 млрд тенге, передает Kazinform со ссылкой на Бюро нацстатистики.
От общего объема строительных работ по республике выполнено частными строительными организациями — 91,1%, иностранными — 8,3% и государственными — 0,6%.
Увеличение объема строительных работ связано с работами по строительству и ремонту сооружений (на 22,5%).
По видам выполненных строительных работ наибольшую долю занимают работы:
- по строительству автомобильных, железнодорожных дорог и метро (24,2%),
- нежилых зданий (21,5% к общему объему),
- жилых зданий (13,2%).
В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в семнадцати регионах республики.
Значительный рост отмечен:
- в области Улытау (в 3,3 раза),
- Кызылординской (на 31,3%),
- Абай (на 31%),
- Павлодарской (на 29,6%),
- Костанайской (на 26%),
- Туркестанской (на 25,5%),
- Восточно-Казахстанской (на 22,3%),
- Атырауской (на 19,7%),
- Западно-Казахстанской (на 17,1%),
- Жамбылской областях (на 13,4%),
- в городе Алматы (на 22,5%),
- Шымкент (на 12,9%).
Ввод в эксплуатацию жилых зданий
Общая площадь введеного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с январем-июнем прошлого года на 6,7% и составила 8466,7 тыс. кв. м., из них 5754,6 тыс. кв. м. — многоквартирных и 2689,9 тыс. кв. м. — индивидуальных домов. Большая часть жилья — 8088,2 тыс. кв. м. или 95,5% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 2850,3 тыс. кв. м.
В сфере образования и здравоохранения за шесть месяцев введены в эксплуатацию 30 общеобразовательных школ на 16640 ученических мест, 30 дошкольных организаций на 3297 мести три амбулаторно-поликлинические организации на 105 посещений в смену, а также введена пристройка к больнице на 120 коек.
Ранее сообщалось о том, что в Казахстане изменились правила финансирования жилья.