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    22:02, 04 Май 2021 | GMT +6

    30 разных блюд к 30-летию Независимости РК приготовили в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Келесском районе Туркестанского региона в честь 30-летия Независимости РК в рамках Дня единства народа Казахстана прошел конкурс национальных блюд «Бір шаңырақ астында татулық пен береке» с участием представителей разных национальностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    На кулинарном фестивале около 30 участников из сельских округов района приготовили 30 своих национальных блюд и постарались порадовать жюри.

    Келесский район - один из многонациональных районов. По словам организаторов, главная цель мероприятия - укрепление дружбы между этносами и укрепление доверия друг к другу. В конце мероприятия по решению жюри определили призовые места. Победителям вручили благодарственные письма и ценные подарки.

    День единства народа Казахстана отмечался в стране 1 мая.


    Теги:
    Культура Туркестанская область АНК 30 лет Независимости
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