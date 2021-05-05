30 разных блюд к 30-летию Независимости РК приготовили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Келесском районе Туркестанского региона в честь 30-летия Независимости РК в рамках Дня единства народа Казахстана прошел конкурс национальных блюд «Бір шаңырақ астында татулық пен береке» с участием представителей разных национальностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На кулинарном фестивале около 30 участников из сельских округов района приготовили 30 своих национальных блюд и постарались порадовать жюри.

Келесский район - один из многонациональных районов. По словам организаторов, главная цель мероприятия - укрепление дружбы между этносами и укрепление доверия друг к другу. В конце мероприятия по решению жюри определили призовые места. Победителям вручили благодарственные письма и ценные подарки.

День единства народа Казахстана отмечался в стране 1 мая.