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    12:29, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    30 пассажиров самолета опоздали на рейс Туркестан - Алматы: в авиакомпании дали пояснения

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 30 пассажиров самолета опоздали и не попали на рейс Туркестан-Алматы. В авиакомпании разъяснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальной сети Facebook пользователи пожаловались на авиакомпанию.

    «30 человек остались в славном городе Туркестане, потому что 40 минут у них заканчиваются на 10 минут раньше», - написала пользовательница сети.

    В пресс-службе FlyArystan уточнили, что 12 апреля около 30 пассажиров рейса КС7162, вылетевшего по направлению Туркестан-Алматы, опоздали и не попали на рейс.

    «Информируем вас, что вылет данного рейса был запланирован на 12:40 часов. Согласно правилам перевозок, регистрация на данный рейс была закрыта за 40 минут до вылета, то есть в 12:00, что было зафиксировано в системе регистрации, а также на камерах видеонаблюдения Международного аэропорта Туркестан.

    Обращаем ваше внимание, что сразу после закрытия регистрации, сотрудники наземной службы авиакомпании уходят на посадку и отправляют борт. Это стандартные правила работы во всех городах, откуда и куда летают самолеты лоукостера.

    Сообщаем, что самолет со 146 пассажирами вылетел точно по расписанию, а по возвращению в терминал сотрудники авиакомпании разъяснили все правила опоздавшим на рейс пассажирам, в том числе и их право обратиться с жалобой в службу поддержки клиентов, написав на [email protected].

    Однако пассажиры отказались слушать сотрудников FlyArystan и проявили агрессию, нанеся умышленное повреждение имуществу авиакомпании», - ответили в авиакомпании.

    В FlyArystan добавили, что всегда рекомендуют пассажирам знакомиться с правилами перевозок и просят своевременно пребывать на рейс, в противном случае возникает риск опоздания на рейс, без возможности перебронирования/возврата денежных средств.

    «Мы просим всех пассажиров прибывать в аэропорт своевременно, а это за 2 часа до вылета в случае наличия багажа, и не менее, чем за 40 минут, в случае прохождения регистрации онлайн, без багажа и при наличии распечатанного посадочного талона, и проявлять уважение к сотрудникам компании и другим пассажирам, которые рассчитывают вылететь вовремя», - ответили в авиакомпании.


    Фото: facebook/Aliya Shishova


    Теги:
    Туркестанская область Транспорт Алматы
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