30 парков и 15 скверов разбили для горожан в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – На центральных улицах Туркестана красуются магнолии, декоративные яблони, а также цветы. Аким области Умирзак Шукеев тоже участвовал в посадке деревьев в центре города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

«Нужно увеличивать количество зеленых насаждений, чтобы превратить Туркестан в город-сад. Застройщики новых объектов активно участвуют не только в реализации инфраструктурных проектов, но и в посадке деревьев. Это очень важное дело. Призываю горожан поддержать эту инициативу, чтобы наш прекрасный город стал еще красивее», - отметил глава региона.

Количество парков в Туркестане растет, а значит, пространств для пешеходов становится больше. Сейчас на территории города 30 парков, 15 скверов и аллей.

Ведутся работы по озеленению территории линейного парка, парков Толе би и «Шаткал», многоэтажных домов микрорайона «Отрар». Кроме того, ведутся работы по благоустройству дворов многоэтажек в первом микрорайоне.

Стало известно, что для решения дефицита сточных вод, по поручению главы региона, найден способ подачи 250 млн кубометров водопроводной воды.

Туркестанский магистральный канал будет капитально отремонтирован и благоустроен на протяжении восьми километров.

Раньше сточная вода приносила фильтрационные потери на 43%. После бетонирования 52 км каналов этот показатель существенно снизился. В прошлом году было введено в эксплуатацию водохранилище «Кенсай – Коскорган – 2». В рамках проекта поставляется 34 млн. кубических метров сточных вод.

В рамках проекта «Строительство машинного канала от реки Сырдарья для пополнения магистрального канала Арысь-Туркестан» осуществляется подача 52,8 млн. кубометров сточных вод. Строительство нового водохранилища «Саркырама» позволит вырабатывать 65 млн. кубометров воды, а наполнение водохранилища «Коскорган» в Кентау – 40 млн. кубических метров сточных вод.