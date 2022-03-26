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    03:34, 26 Март 2022 | GMT +6

    30 объектов здравоохранения построено в Актюбинской области за три года

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 30 объектов здравоохранения построено в Актюбинской области за последние три года. Об этом рассказал аким области Ондасын Уразалин в ходе заседания общественного совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам акима, за последние три года по области построено 30 объектов здравоохранения, в том числе перинатальный центр в Актобе, построено 32 школы, 5 физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 бассейна, более 60 спортивных площадок.

    Стабильный рост демонстрирует производство в сельском хозяйстве. Объем продукции с 275 миллиардов тенге в 2019 году вырос до 376 млрд тенге в 2021 году. Практически в два раза вырос объем субсидий для аграриев. В частности, в 2021 году они получили 23 млрд тенге субсидий, в том числе 8,3 млрд тенге на корма.

    По итогам 2021 года рост зафиксирован и в промышленном производстве - 102,7%, жилищном строительстве - 113,6%, привлечении инвестиций - 120,6%.

    «К сожалению, масштабные события, которые сегодня происходят в мире, в частности, в соседних странах, затрагивают нашу республику и наш регион. Однако я заверяю вас, что мы приложим все усилия для реализации поручений Главы государства, обеспечения безопасности и благополучия населения. Благодаря совместной работе, реализации концепции «слышащего государства», мы сможем обеспечить процветание нашего региона, не подвергая его стагнации. На этом пути каждый из нас должен усердно трудиться, сохраняя единство», - подчеркнул аким области.


    Теги:
    Здравоохранение Сельское хозяйство Регионы Казахстана Инфраструктурные проекты Акимат Строительство Актюбинская область
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