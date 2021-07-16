30-летие Независимости РК: какие мероприятия пройдут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления общественного развития Алматы Ренат Бекбергенов рассказал о проведенной работе в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным спикера, в целях качественной подготовки и празднования юбилейной даты подготовлен единый городской план. На весь период реализации плана в 2021 году запланировано 953 мероприятия, из них два мероприятия на республиканском, 436 мероприятий на городском, 549 мероприятий на районном уровнях.

Во втором полугодии планируется более 800 мероприятий в соответствии с республиканским и городским планом мероприятий.

На конец августа — начало сентября планируется:

- августовская конференция педагогических работников;

- масштабные мероприятия, посвященные дню Конституции Республики Казахстан;

- единый городской классный час и открытые уроки на тему «Достижения Независимости»;

- открытие монумента Ыбраю Алтынсарину;

- открытие новых объектов образования.

Всего более 13 якорных мероприятий.

«Как известно, кульминация юбилейной даты запланирована на конец года. В ноябре планируется запуск и открытие в городе индустриально-инновационных и социальных объектов, проведение республиканского форума «Алматы – золотая колыбель Независимости», Х Гражданского форума Казахстана, «Urban Forum Almaty» (площадка для обсуждения вопросов дальнейшего развития города и повышения качества жизни ее жителей) и так далее. В декабре планируется проведение масштабных общегородских мероприятий, посвященных дню Первого Президента, тематических выставок «Летопись Независимости», научно-практических конференций, выставок, флешмобов и челленджей», - заметил спикер.

Кроме того, особое внимание уделяется празднованию на высоком уровне 35-летия декабрьских событий в Алматы. В частности, будет активно реализован специальный план мероприятий по популяризации подвига участников декабрьских событий и оказания им необходимых мер поддержки.

Также в рамках республиканского проекта «Марафон добрых дел» реализовано 396 разноформатных мероприятия. Оказывается материальная поддержка: обеспечение продуктами питания, выдача праздничных комплектов, ремонт квартиры, замена сантехники и так далее, с общим охватом 21 800 человек.

По итогам первого полугодия 2021 года на городском уровне проведено 72 мероприятия, на районном - 821 с охватом около 100 тысяч человек. Из них более 100 мероприятий в Алматы получили широкое освещение в республиканских и городских СМИ.

«Мероприятия в городе проводятся с привязкой к достижениям республики за 30-летний период и тематическим линиям каждого месяца, а также посвящены празднованию ключевых дат и праздников. К примеру, только в июне этого года прошли более 70 разноформатных мероприятий, посвященных Дню государственных символов, Дню медицинского работника и Дню полиции: размещены флаги на балконах жилых домов, состоялось единовременное исполнение гимна в городе, раздача государственных флагов в местах массового скопления людей, авто- и мотопробеги с флагами, флешмобы и другие мероприятия. Также были подготовлены патриотические видеоролики ко Дню государственных символов. Проведены чествования медицинских работников и сотрудников полиции», - сказал Ренат Бекбергенов.

Он добавил, что в июле в городе широко отметили День столицы – 6 июля. Всего проведено 34 мероприятия во всех районах города. Мероприятия в оффлайн-формате прошли на открытом воздухе с соблюдением санитарных норм. Помимо этого, в эксплуатацию сдан ряд промышленных и социально-культурных объектов, приуроченных ко Дню столицы. Всего 25 объектов. В том числе, открылись Казахстанско-Швейцарский институт туризма и гостиничного бизнеса, фармзавод «Ads Industries», пешеходная зона «Терренкур», новые детские сады и школы и другие.