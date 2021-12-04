30 лет Независимости: как преобразовывался Тараз и какие визиты первых лиц РК стали историческими

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Тараз называют «золотой нитью казахстанской истории», городом, соединившим древние страницы уходящего в глубину веков исторического повествования и современные ритмы молодого, обновляющегося полиса. О преобразованиях города Тараз в годы Независимости, об исторических визитах первых лиц государства - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Елбасы Нурсултан Назарбаев множество раз бывал в Таразе, и переименование города связано именно с Первым Президентом Казахстана.

*Одно из первых посещений Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Жамбылскую область связано с форумом женщин Казахстана, состоявшимся 2 марта 1995 года, куда приехали казахстанские женщины со всех уголков страны.

*Судьбоносной стала рабочая поездка Нурсултана Назарбаева в Жамбылскую область 8 января 1997 года, когда Елбасы своим Указом объявил о возвращении городу Жамбылу древнего названия - Тараз. В тот день Елбасы также возложил цветы к памятнику Жамбылу Жабаеву, принял участие в закладке фундамента мечети «Аулие-Ата», посетил мавзолей Карахана.

*Очередной визит Президента страны Нурсултана Назарбаева в Тараз состоялся 26 сентября 2002 года, в дни празднования 2000-летия Тараза.

«Проводимый под эгидой ЮНЕСКО юбилей Тараза особенно много значит для патриотического воспитания будущих поколений. Тараз и соседние с ним города находятся на святых местах, и добрый дух непременно освятит их будущее. XXI век обязывает нас ко многому. В первую очередь мы должны приложить все усилия для развития нашего независимого государства, для того чтобы построить демократическое, правовое общество, укрепить экономику», - подчеркнул, выступая тогда Нурсултан Назарбаев.

*В октябре 2003 года Нурсултан Назарбаев на находящейся близ Тараза компрессорной станции Акбулым дал старт опытно-промышленной эксплуатации Амангельдинского газоконденсатного месторождения. Первый миллиардный рубеж добычи был пройден уже в 2007 году. Сегодня АГМ стабильно снабжает голубым топливом жителей региона.

*В апреле 2005 года Глава государства Нурсултан Назарбаев в Таразе принял участие в акции «Жасыл ел» и посадил дерево в городском сквере Атшабар (ныне Аллея Молодежи). Елбасы также выступил перед молодежью на Центральной площади, встретился с горожанами в облакимате, участвовал в церемонии открытия памятника Герою Советского Союза Агадилу Сухамбаеву, посетил выставку продукции предприятий региона, а также ТОО «БМ», на котором был запущен комплекс по производству биоэтанола.

Помимо этого, в напряженный график Елбасы вошло участие в церемонии открытия мечети «Аулие-Ата», возложение цветов к памятнику Кошек батыру, присутствие на показательном уроке с использованием новых для того времени мультимедийных технологий в таразской СШ №51.

*Визит Нурсултана Назарбаева в Тараз в октябре 2008 года послужил стимулом для развития химической отрасли в государственном масштабе. Он посетил ТОО «Таразский металлургический завод», где ознакомился с работой цеха по производству ферросплавной продукции, а также с планировавшимися инвестпроектами. Елбасы поддержал идеи создания нового производства, но заметил, что необходимо в регионе построить крупный завод по производству минеральных комплексных удобрений мощностью не менее миллиона тонн продукции в год.

*В ходе рабочей поездки в сентябре 2009 года Нурсултан Назарбаев посетил оранжерею «Зимний сад» ТОО «Жасулан и К», где выращивали комнатные растения различных сортов. Затем встретился с фермерами и принял участие в торжественном собрании по случаю 70-летия образования Жамбылской области.

*В сентябре 2010 года во время рабочей поездки Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью фабрики «ПОШ-Тараз», где был открыт цех по производству топса. Тогда это была попытка возрождения одного из некогда самых крупных предприятий региона.

*24 мая 2012 года Нурсултан Назарбаев провел в Таразе выездное кустовое совещание по вопросам развития южных регионов страны. Этим мероприятием он дал старт Программе развития регионов до 2020 года.

«В течение десяти лет в экономику Казахстана вложено отечественных и зарубежных инвестиций в сумме 31 триллион тенге, из них девять триллионов в южные области, - отметил Елбасы в ходе заседания. - Это сотни школ, больниц, детских садов, объектов инфраструктуры. В четыре раза, а где-то в восемь раз, увеличились бюджеты регионов, а значит, возросли размеры пенсий, пособий на детей, расходы на здравоохранение».

В ходе рабочей поездки 2012 года Елбасы побывал на заводе «Энерджи-Тараз» по производству светодиодных светильников широкого спектра применения, снижающих энергопотребление до 70%. Этот проект был реализован в 2011 году после предыдущего визита в Жамбылскую область Елбасы, поручившего проводить мероприятия по энергосбережению.

*Во время двухдневной рабочей поездки в Тараз в ноябре 2013 года Елбасы ознакомился с ходом реконструкции аэропорта, посетил образовательный комплекс «Інжу», осмотрел только построенный, уникальный для того времени в Казахстане Дворец спорта «Тараз-Арена», ряд историко-культурных объектов Тараза, в том числе городище Тараз І - ХІХ вв. и памятник Толе би, возведенный в честь 350-летия великого бия.

В рамках рабочего визита Нурсултан Назарбаев посетил кардиохирургическую клинику «Жүрек». Елбасы представили хирургическое и терапевтическое отделения больницы, медицинское оборудование современного типа. В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил важность развития в Казахстане не только государственного здравоохранения, но и частных медицинских учреждений.

*9 октября 2015 года в Таразе прошли мероприятия, посвященные 550-летию Казахского ханства. В них принял участие и Нурсултан Назарбаев. Он открыл монумент в честь 550-летия Казахского ханства. В ходе церемонии Елбасы возложил цветы к основанию монумента и выступил с поздравительной речью, обращенной как к жителям города, так и к гостям, прибывшим из 17 зарубежных стран.

В дни празднования 550-летия Казахского ханства, во время осмотра нового музея «Древний Тараз», где были выставлены артефакты, найденные здесь же, в ходе археологических раскопок древнего городища Тараз, Елбасы был явно взволнован. Он осмотрел ход раскопок, выслушал пояснения историков и заметил, что никакие письменные, книжные описания не могут стать весомым доказательством существования древней культуры.

«Вот реальные доказательства, - сказал Нурсултан Назарбаев, указывая на объекты раскопок, - есть доказательства того, что на территории нашей страны существовала высокоразвитая городская культура. Приятно видеть вещественные подтверждения научных изысканий».

Именно тогда, в дни празднования 550-летия Казахского ханства, Елбасы назвал жамбылский регион, в том числе и город Тараз, «золотой нитью нашей истории». Позднее, в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» он напишет о большой значимости, наряду с другими святынями, таразских исторических памятников.

*Во время визита 18 сентября 2019 года Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил новое здание Дома дружбы, где побеседовал с представителями этнокультурных объединений, ознакомился с работой предприятий, оценил качество строительства нового транспортного моста в Таразе.

В рамках рабочей поездки Елбасы встретился с общественностью региона. В своей речи он отметил потенциал области в развитии химической промышленности и подчеркнул важность эффективной реализации индустриальной и инфраструктурной программ в регионе.

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Жамбылская область стала первым регионом Казахстана, который посетил Касым-Жомарт Токаев после вступления в должность Президента Республики Казахстан.

*3 июня 2019 года в городе Тараз Президент Казахстана посетил ряд социально-культурных и промышленных объектов, встретился с представителями общественности, трудовыми коллективами и молодежью.

В ходе рабочей поездки Глава государства посетил производственные мощности ТОО «Казфосфат» - флагмана отечественной химической промышленности.





На заводе минеральных удобрений (ЗМУ) – филиале «Казфосфата» - Президенту Казахстана рассказали о работе технологической системы по производству минеральных удобрений, мощность которой в краткие сроки планировалось увеличить с 300 до 500 тысяч тонн продукции в год. Было отмечено, что на предприятии используется только местное сырье – фосфаты города Каратау.

«Завод – флагман химической промышленности страны, один из ведущих производителей желтого фосфора в мире. У вас есть все возможности выходить со своей продукцией на международные рынки. Необходимо и дальше повышать конкурентоспособность», – сказал тогда жамбылским химикам Касым-Жомарт Токаев.

Затем состоялась встреча с семьей Халық Қаһарманы Газиза Байтасова – полицейского, ценой своей жизни совершившего подвиг для спасения людей от террориста.

Глава государства посетил дом, где проживает семья героя. Президенту Казахстана показали мемориальную доску, установленную в честь Газиза Байтасова, его фотографии, медали и личные вещи.

Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с супругой и сыновьями Халық қаһарманы отметил, что Газиз Байтасов в очень ответственный и сложный момент остался верен присяге, его подвиг никогда не будет забыт.

В программе пребывания состоялось знакомство с историко-археологическим комплексом «Древний Тараз» - археологическими раскопками на месте древнего городища.

Главе государства рассказали об историческом памятнике республиканского значения, охватывающем период с І по ХІХ века, показали макет комплекса «Шахристан – древний Тараз», проинформировали о дальнейших планах. Президент ознакомился с золотыми и серебряными монетами, изделиями из керамики и другими ценными артефактами, найденными в ходе археологических раскопок в регионе.

«Изучение истории древнего Тараза будет продолжаться. Мы будем всегда оказывать поддержку этой работе. В данном направлении есть много экспертов международного уровня. Нашим университетам необходимо начать подготовку специалистов по туристическому бизнесу», – сказал Глава государства.

Встреча с общественностью жамбылского региона прошла в таразском бизнес-центре «Арай-плаза». Состоялся живой, заинтересованный разговор о различных аспектах жизни.

«Государством выделено 600 миллиардов тенге для обеспечения кредитования «Экономики простых вещей», - сказал Глава государства в ходе обсуждения проблем малого и среднего бизнеса. - Вы помните, что это инициатива Елбасы. Это особенно важно для Жамбылской области. Дополнительно для поддержки экспорта выделяется 500 миллиардов тенге. Экспортерам предоставят льготные кредиты, страхование экспортных поставок и другие меры поддержки. Кроме того, на недавнем совете национальных инвесторов я дал ряд поручений Правительству и акимам. В частности, необходимо существенно расширить возможности малого и среднего бизнеса, активно участвовать в государственных закупках, их объем превышает 14 триллионов тенге», - сказал Президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил тогда о грядущих поправках Налогового Кодекса Республики Казахстан.

«По моему поручению Правительство готовит поправки в налоговый кодекс. Новым предприятиям будут предоставлены инвестиционные налоговые кредиты сроком на 3 – 5 лет. Это позволит им закрепиться на рынке и выйти на самоокупаемость. Со своей стороны, акимам областей необходимо принять меры по активному вовлечению местных компаний в эти проекты. Государство дает финансирование – теперь дело за бизнес-инициативами», - сказал он.

Глава государства обозначил задачи для акиматов о необходимости принять все возможные меры по доступности земли и инфраструктуры для открытия гражданами своего дела, а также по дальнейшему снижению административных барьеров для казахстанского малого и среднего бизнеса.

В ходе встречи выступил учитель биологии гимназии имени Гани Муратбаева в селе Сарыкемер Байзакского района Евгений Кравчук. Окончив Таразский государственный педагогический институт, он вернулся в родное село и начал работать учителем биологии. В свои 26 лет он уже был победителем республиканского конкурса среди молодых учителей «Жаңашыл мектепке – жаңашыл ұстаз», а также победителем республиканских дистанционных олимпиад среди учителей биологии.

Евгений Кравчук отметил, что жамбылские учителя внесли свою лепту в законопроект о статусе педагога, инициированный Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

«У вас, педагогов, благородная профессия, - ответил ему Глава государства Касым-Жомарт Токаев. - Вы можете дать хорошее образование детям. И очень правильно цитируете и Абая, и других наших выдающихся классиков. Желаю успехов в работе. Профессия педагога мне очень нравится. Когда-то я тоже хотел стать или учителем, или журналистом. Но стал дипломатом, а потом Президентом».

*4 октября 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев побывал с рабочей поездкой в Кордайском районе Жамбылской области.

На биофармацевтическом заводе по производству вакцин QazVac при НИИ проблем биологической безопасности, находящемся в поселке Гвардейском, Президенту показали технологическую линию производства вакцин, лабораторное оборудование и мобильные реакторы, ознакомили с процессом приготовления вакцины. Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцины против коронавирусной инфекции, гриппа, туберкулеза, бруцеллеза и других инфекционных заболеваний - ежегодно планируется от 30 до 60 млн доз. Общая стоимость проекта – 15,6 млрд тенге.

Уже 16 сентября был запущен промышленный розлив в объеме 100 тысяч доз вакцины против COVID-19. Среди стран СНГ только Казахстан и Россия наладили производство подобных вакцин.

Президент Казахстана поздравил сотрудников завода с большим достижением, выразив уверенность, что отечественная вакцина внесет значительный вклад в борьбу с коронавирусом.

«Это очень нужное производство для нашей страны. Основная работа выполнена. В следующем году мы продолжим выпуск. Наша вакцина получает признание в мире, за что я благодарю вас. Это очень сложный производственный процесс. На запуск подобного предприятия за рубежом уходит три-четыре года, а мы смогли наладить работу за девять месяцев. Государство высоко ценит ваш труд».

В поселке Гвардейском Глава государства ознакомился с ходом строительства трех жилых домов на 180 квартир для сотрудников НИИ проблем биологической безопасности. Квартиры полностью меблированы, на возведение этого жилья республиканского бюджета было выделено 2,3 млрд тенге.

Новый спортивно-оздоровительный комплекс возведен в поселке Гвардейском в рамках программы «Дорожная карта занятости», стоимость объекта 431 млн тенге бюджетных средств. Комплекс включает залы для волейбола, футбола, борьбы, бокса, таэквондо и каратэ. Заниматься в две смены смогут 120 человек. Глава государства пожелал юным спортсменам успехов в будущем и подарил тренажерное оборудование.

В ходе поездки по Кордайскому району Главе государства Касым-Жомарту Токаеву представили инвестиционные проекты Жамбылской области. Аким области Бердибек Сапарбаев проинформировал о социально-экономической ситуации в регионе, реализации инвестиционных проектов и перспективах развития города Тараз, а также об исполнении поручений, озвученных в Послании «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

Президент Казахстана, заслушав отчет, обозначил приоритеты развития региона.

«В целом регион интенсивно развивается. Есть рост, есть и нерешенные вопросы. Ваши предложения будут рассмотрены, я возьму на личный контроль их положительное решение. Планирую в начале следующего года посетить регион и обсудить конкретные вопросы. Что касается производства вакцины, то Казахстан, благодаря Жамбылской области, вошел в число ведущих стран мира. Я признателен вам за проделанную работу», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фотоснимки Первого Президента Казахстана – из личного фотоархива корреспондента МИА «Казинформ».