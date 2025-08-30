30 лет Конституции Республики Казахстан: эволюция и реформы

— Как Вы оцениваете эволюцию Конституции Казахстана за последние три десятилетия и насколько, по Вашему мнению, действующая редакция Основного Закона отвечает современным вызовам и потребностям общества?

— Юбилей Конституции является важным поводом для осмысления ее исторической роли, анализа изменений и оценки значения Основного Закона в контексте современного развития Казахстана.

С обретением независимости в 1991 году перед Казахстаном встала задача формирования собственной правовой системы и выстраивания институциональных основ государственности. Первый Основной Закон суверенного Казахстана был принят 28 января 1993 года. Конституция 1993 года закрепила основы государственного строя, определила Казахстан как демократическое и независимое государство, в котором провозглашались права и свободы личности. Однако она имела ряд противоречий и не обеспечивала устойчивый баланс ветвей власти. В условиях переходного периода, сложных экономических и политических реформ, данный документ оказался недостаточно эффективным.

Именно поэтому через два года была принята новая Конституция, которая на долгие годы определила правовую основу жизни страны. Конституция 1995 года, одобренная на всенародном референдуме 30 августа, закрепила президентскую форму правления, принцип разделения властей и укрепила роль государства в обеспечении стабильности. Эта Конституция заложила базу для становления институтов независимого Казахстана.

Конституция Казахстана не оставалась неизменной. На протяжении тридцати лет в нее вносились поправки, отражающие потребности общества и государства. Эти изменения были вызваны развитием социально-экономической и политической системы, укреплением национальной идентичности и стремлением к созданию более демократического и правового государства.

Обновленная Конституция, принятая в результате всенародного референдума 2022 года по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, стала отражением глубоких общественных ожиданий, выразившихся в стремлении к справедливости, укреплению демократических основ и безусловному приоритету прав человека. Тем самым Конституция утвердила новую систему координат, где права и свободы человека являются краеугольным камнем всей государственной политики и прочной основой устойчивого развития страны.

Фото: Конституционный суд

— Какие из конституционных реформ последних лет Вы считаете наиболее значимыми для укрепления принципов подотчетности власти, защиты прав человека и развития политической конкуренции в Казахстане?

— Основными вехами стали реформы 2007, 2017 и 2022 годов.

Реформы 2007 года: укрепление парламентаризма.

В 2007 году была проведена одна из ключевых конституционных реформ. Ее целью стало укрепление системы парламентаризма и повышение роли Парламента в государственном управлении. Была изменена структура представительных органов власти, увеличена роль политических партий в формировании Мажилиса. Введена пропорциональная избирательная система, что способствовало развитию партийной демократии и расширению участия граждан через политические объединения.

Кроме того, была усилена роль Парламента в назначении правительства и контроле за его деятельностью. Хотя президентская форма правления сохранилась, именно реформа 2007 года стала важным шагом в сторону баланса между ветвями власти.

Реформа 2017 года: перераспределение полномочий

В 2017 году в Конституцию были внесены изменения, направленные на перераспределение полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством. Ряд функций, ранее сосредоточенных у Главы государства, был передан исполнительной и законодательной ветвям власти. Это касалось вопросов управления экономикой, регулирования социальных процессов, а также правотворческой деятельности.

Таким образом, Казахстан сделал шаг в сторону развития сбалансированной модели разделения властей. Реформа подчеркнула курс на демократизацию и постепенное снижение концентрации власти в руках одного института.

Реформа 2022 года: новый этап демократического развития

Особое значение имеет конституционная реформа 2022 года, которая стала переломным моментом в развитии государственности Казахстана. Она была инициирована в условиях запроса общества на справедливость, подотчетность власти и укрепление институтов демократии. По своей сути эта реформа направлена на формирование «Нового Казахстана» — более справедливого, открытого и демократического.

Среди ключевых нововведений реформы 2022 года можно выделить следующие:

Запрет на занятие политических государственных должностей и на руководство субъектами квазигосударственных структур ближайшими родственниками Президента.

Снижение влияния Президента на Парламент и местные органы власти, расширение полномочий Мажилиса и маслихатов.

Введение механизмов формирования Конституционного Суда, уполномоченного защищать права граждан. Теперь любой гражданин Казахстана имеет возможность напрямую обратиться в Конституционный Суд в случае нарушения своих конституционных прав.

Укрепление избирательной системы, в том числе возвращение смешанной модели выборов (пропорциональной и мажоритарной).

Расширение возможностей для деятельности политических партий.

Внесение положений о недопустимости узурпации власти и усиление гарантий прав человека.

Таким образом, реформа 2022 года имеет фундаментальное значение. Она направлена на создание устойчивых демократических институтов, укрепление принципа верховенства закона и повышение доверия граждан к государству. Впервые за многие годы именно общественный запрос стал движущей силой масштабных конституционных изменений.

— Насколько эффективны существующие институты — судебная система, прокуратура и Конституционный Суд — в обеспечении правовой защищенности граждан?

— Содержание прав и свобод, закрепленных в Конституции Казахстана, соответствует положениям основополагающих международных документов, таких как Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, а также Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Таким образом, Конституция Казахстана встроена в систему международных стандартов защиты прав личности и отражает стремление государства следовать принципам универсального права.

Неотъемлемой частью конституционного строя Республики Казахстан является судебная власть. Она действует независимо и подчиняется только Конституции и законам. Судебная система призвана обеспечивать защиту прав и свобод человека, а также справедливое разрешение правовых споров.

Особое значение имеет институт прокурорского надзора. Прокуратура в Казахстане наделена полномочиями по надзору за точным и единообразным исполнением законов. Она обеспечивает баланс между государством и обществом, защищая интересы граждан в случаях нарушений их прав. В условиях укрепления правового государства роль прокуратуры состоит не только в обеспечении законности, но и в гарантировании справедливости и правовой защищенности.

Совместное функционирование Конституционного Суда, судебной власти, органов прокуратуры формирует целостную систему защиты прав человека в Казахстане. Эти институты позволяют гражданам эффективно отстаивать свои интересы, обеспечивают верховенство Конституции и укрепляют доверие общества к государственным институтам.