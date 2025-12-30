30 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

86 лет назад (1939) родился САБИКЕНОВ Салахиден Нурсариевич — академик НАН РК, д. ю. н., профессор, ученый-юрист в области общей теории государства и права.

Фото: instagram.com/sorbonne_kazakhstan/

Родился в Гурьевской (Атырауской) области. Окончил вечернюю среднюю школу рабочей молодежи имени Гоголя г. Гурьев (1959); Казахский государственный университет (1964).

Трудовая деятельность: работал в органах МВД КазССР (1964-1965); на преподавательской и научной работе прошел путь от старшего преподавателя до заместителя начальника Карагандинской высшей школы МВД СССР, заместитель начальника Алматинской высшей школы МВД Республики Казахстан (с 1966 года); член Конституционного совета Республики Казахстан (1995-1998).

В 1989–1994 годы, являясь членом Центральной избирательной комиссии по выборам и отзыву народных депутатов Казахской ССР, принимал непосредственное активное участие в подготовке и проведении первых выборов народных депутатов Верховного Совета Казахской ССР и Первого Президента РК.

Автор более 70 монографий и научных трудов по теории государства и права и актуальным проблемам конституционного права.

76 лет назад (1949) родился ПИРОЖКОВ Валерий Борисович — скульптор, художник, член Союза художников РК.

Фото: painters.kz

Родился в Челябинской обл., г. Миасс. Окончил Омский педагогический институт, художественно-графический факультет (1982-1986).

Трудовая деятельность: мастер обучения школы киномехаников г. Чимкент (1972); монтажник ремонтных мастерских г. Аркалык (1973); машинист сцены Дворца молодежи г. Целиноград (1974); художник-модельщик керамического комбината (1977).

Член Союза художников Казахстана с 1987 года.

Автор памятника Великой Отечественной войне (г. Астана, 1995), более 100 произведений скульптур прикладного искусства, живописи, в том числе декоративных скульптурных форм «Караван», «Дети», «Фламинго», «Пастбище». Обладатель авторского свидетельства на фонтаны «Казахстан», «Стелла» (2005).

Работы приобретены частными коллекционерами стран СНГ, США, Германии, Канады, Индии, Италии, Китая, Петропавловским художественным музеем (г. Петропавловск), Президентским культурным центром (г. Астана), Музеем современного искусства (г. Астана).

37 лет назад (1988) родился АТЫГАЕВ Руслан Тохтарович — заведующий Секретариатом Премьер-Министра РК.

Родился в Акмолинской области.

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовая деятельность: статист управления финансов г. Астаны; работал в аппарате акима столицы, Агентстве РК по противодействию коррупции; занимал должности инспектора, заместителя заведующего Секретариатом Руководителя Администрации Президента РК.

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.

Также в этот день родились:

71 год назад (1954-2017) родился КЕНЖАЛИН Жумабек Омарулы — известный казахстанский журналист, академик Академии журналистики Республики Казахстан, член Союза писателей Казахстана, член Союза журналистов Казахстана.

Фото: Kazinform

Родился в Костанайской области. Окончил Казахский государственный университет, корреспондент (1981).

Свою карьеру начал в 1980-х годах корреспондентом в республиканской газете «Егемен Қазақстан», где также работал и заведующим отделом (1981-1986). Возглавлял в разные годы общественно-политические печатные издания: газета «Халық Кеңесі», журнал «Ақиқат», газеты «Қазақ әдебиеті», «Ана тілі». С 2009 года работал генеральным директором ТОО «Қазак газеттері».

Жумабек Кенжалин — член Государственной терминологической комиссии при Правительстве РК, член Академии журналистики Казахстана (2001), член Союза писателей Казахстана, член Союза журналистов Казахстана, председатель Совета редакторов ТОО «Қазақ газеттері» (с 2009 года).

Автор книг «Желкілдеп өскен құрақтай», «Шындықты шырақ етіп ұстаңыз», «Ұлт рухын ұлықтаған ұрпақпыз». Многие годы работал над сбором и опубликованием материалов о батыре Төлек Жәуке — участнике национально-освободительного движения под руководством Кенесары хана.