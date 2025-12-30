30 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1995 году в селе Егиндыбулак Карагандинской области был установлен памятник Казыбек би (1667-1764) — великому бию, оратору, общественному деятелю и послу. Известен как посредник, которому удалось заключить временное перемирие во время вооруженных столкновений казахского и калмыцкого ханств.

В 1998 году в целях развития взаимосвязи поколений и укрепления единства казахстанского народа 1999 год был объявлен Годом единства и преемственности поколений.

В 1999 году в Атбасаре в Акмолинской области был открыт дом-музей писателя Ильяса Есенберлина. На доме, где жил писатель, установлена мемориальная доска.

В 2003 году был создан Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. Центральный офис компании расположен в столице. Имеет два центра космической связи: наземный комплекс управления «Акколь» в г. Акколь в Акмолинской области и резервный наземный комплекс управления «Коктерек» в пос. Коктерек в Алматинской области. Специалистами АО «РЦКС» создана первая казахстанская орбитальная спутниковая группировка серии KazSat, предназначенная для организации связи и телевизионного вещания и осуществления передачи данных на территории Республики Казахстан и сопредельных государств.

В 2005 году были внесены дополнения в Закон Республики Казахстан «О труде в Республике Казахстан», согласно которым первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, и православное Рождество являются выходными днями.

В 2011 году вышел в свет фотоальбом, посвященный 100-летию Д. Кунаева. Фотоальбом является эксклюзивным изданием, в котором использованы данные из семейного архива, которые ранее не публиковались.

Д. Кунаев родился в Алматы 12 января 1912 года. Трижды Герой Социалистического Труда. В советские годы руководил республикой более 20 лет.

В 2013 году в Актобе в сквере у драматического театра состоялось торжественное открытие памятника классикам казахской литературы — народному писателю РК, драматургу Тахауи Ахтанову и народному поэту, драматургу Куандыку Шангытбаеву.

Бронзовый памятник объединил две фигуры. Драматург Т. Ахтанов изображен сидящим на стуле, рядом стоит его друг и земляк поэт Куандык Шангытбаев. Высота памятника составляет 6,5 метра. Автором выступил скульптор Женис Жубанкосов.

В 2017 году профессиональный шоссейный велосипед казахстанского бренда VINO, основателем которого является олимпийский чемпион и многократный победитель и призер самых престижных мировых соревнований Александр Винокуров, получил аккредитацию Международного союза велосипедистов (UCI).

Данная аккредитация предусматривает допуск спортсменов на велосипедах отечественной марки к выступлениям на самых престижных шоссейных велогонках, проводимых под эгидой UCI. Уже с 2018 года на аккредитованных велосипедах VINO ATM выступали гонщики континентальной команды Vino — Astana Motors.

В 2018 году 37 медалей выиграли казахстанские «дети-калькуляторы» на XXIII Всемирных соревнованиях по ментальной арифметике, которые прошли в столице Малайзии Куала-Лумпуре. В чемпионате приняли участие около 5000 «детей-калькуляторов» из 80 стран мира.

В 2020 году состоялась церемония открытия улицы имени Абая в столице Иордании Аммане. В своем выступлении посол Айдарбек Туматов отметил, что присвоение имени Абая одной из центральных улиц иорданской столицы является очередным подтверждением дружеских отношений между Казахстаном и Иорданией.

В 2020 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты «TORAŃǴY» из серии «Флора и фауна Казахстана» из сплава мельхиор номиналами 200 и 100 тенге. TORAŃǴY (туранга) — тополь разнолистный. Внесен в Красную книгу Казахстана. У разных народов есть свои почитаемые деревья, считающиеся священными. У каждого из них есть своя собственная легенда. У японцев — это сакура, у европейцев — дуб, у индейцев — секвойя, у африканцев — баобаб. У древних номадов таким деревом, которому поклонялись и считали священным, считалась туранга.

Также Национальный банк Казахстана выпустил в обращение серебряные коллекционные монеты «BUǴY» из серии «Культовые животные — тотемы кочевников» номиналами 5 000, 500, 200 и 100 тенге. Олень — один из культовых священных животных в верованиях кочевых народов. В представлении прототюрков этот тотем трактовался как прародитель и служил символом продолжения рода.

В 2020 году в честь 175-летия великого казахского поэта и мыслителя в районе Гёльбаши Анкары торжественно открыты проспект и бюст Абая, автором которого является казахстанский скульптор Мурат Мансуров.

Заместитель губернатора Анкары Абдуллах Долек отметил, что очень рад присутствовать на открытии проспекта и памятника Абая. В своей речи он подчеркнул, что мы должны стремиться быть достойным продолжением наших предков.

В 2021 году в Алматы на одноименной улице был установлен памятник великому просветителю казахского народа, писателю, этнографу, общественному деятелю Ыбыраю Алтынсарину.

Авторами почти шестиметрового памятника из бронзы и гранита являются Данияр Сарбасов, Алимжан Токбаев, Дулат Усенбаев и Канат Бегулиев.

В 2024 году на телеканале Jibek Joly завершился первый масштабный реалити-проект «100 Sarbaz», посвященный военной сфере. В напряженной борьбе первое место завоевала команда Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан, продемонстрировав тактическое мастерство и физическую подготовку. Второе место досталось сотрудникам Министерства внутренних дел. Тройку призёров замкнули представители Сухопутных войск.

В 2024 году молодым ученым Казахского национального университета имени аль-Фараби вручены ключи от квартир от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На мероприятии, посвященном 90-летию КазНУ, Государственный советник Ерлан Карин торжественно вручил исследователям вуза жилищный сертификат. Квартиры были предоставлены исследователям в рамках поддержки молодых ученых по поручению Главы государства.