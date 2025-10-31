30 человек были спасены благодаря датчикам угарного газа в Акмолинской области

В отопительный период 2025-2026-х годов в Акмолинской области ликвидировано 45 пожаров. Это на 32,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в регионе было 34 пожара. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Акмолинской области Ержан Габбас.

— Основными причинами пожаров в отопительный период текущего года, являются нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования — 29 случаев (64%), нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей — 8 случаев (20%), неосторожное обращение населения с огнем — 5 случаев (13%). В двух случаях произошло самовозгорания (5%), в одном были иные причины, — поделился Ержан Габбас.

В регионе был проведен ряд профилактических мероприятий. Акцент был сделан на домах социально уязвимых слоев населения. Так, спасателями области было очищено порядка 900 дымоходов печей для исключения задымления и пожаров, установлено более 11 тыс. датчиков и планируется дополнительно установить еще порядка 1,5 тыс. датчиков.

— За последние три года сработало семь датчиков угарного газа в шести районах области — городе Степногорске, Астраханскиом, Есильском, Зерендинском, Буландынском районах и районе Биржан сал. При этом было спасено 30 человеческих жизней, — сообщил спасатель.

Также с территории многоквартирных жилых домов было демонтировано 25 бетонных блоков, препятствующих проезду специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Семее пожар уничтожил три дома — огонь тушили 30 спасателей.

фото РСК Акмолинской области.