    02:30, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    30 человек были спасены благодаря датчикам угарного газа в Акмолинской области

    Основной причиной пожаров в Акмолинской области в текущем году стало нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Акмолинской области Ержан Габбас,
    Фото: РСК Акмолинской области

    В отопительный период 2025-2026-х годов в Акмолинской области ликвидировано 45 пожаров. Это на 32,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в регионе было 34 пожара. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Акмолинской области Ержан Габбас. 

    — Основными причинами пожаров в отопительный период текущего года, являются нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования — 29 случаев (64%), нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей — 8 случаев (20%), неосторожное обращение населения с огнем — 5 случаев (13%). В двух случаях произошло самовозгорания (5%), в одном были иные причины, — поделился Ержан Габбас.

    В регионе был проведен ряд профилактических мероприятий. Акцент был сделан на домах социально уязвимых слоев населения. Так, спасателями области было очищено порядка 900 дымоходов печей для исключения задымления и пожаров, установлено более 11 тыс. датчиков и планируется дополнительно установить еще порядка 1,5 тыс. датчиков.

    —  За последние три года сработало семь датчиков угарного газа в шести районах области — городе Степногорске, Астраханскиом, Есильском, Зерендинском, Буландынском районах и районе Биржан сал. При этом было спасено 30 человеческих жизней, — сообщил спасатель.

    Также с территории многоквартирных жилых домов было демонтировано 25 бетонных блоков, препятствующих проезду специальной техники.

    Ранее сообщалось, что в Семее пожар уничтожил три дома — огонь тушили 30 спасателей. 

    фото РСК Акмолинской области.

    Регионы Казахстана Пожары в Казахстане Спасатели Акмолинская область
    Оксана Матасова
