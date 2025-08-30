30 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

64 года назад (1961) родилась КАЗБЕКОВА Меруерт Айткажиевна — председатель Союза женщин-предпринимателей Казахстана.

Фото: Меруерт Казбекова/Instagram

Родилась в г. Кокшетау. Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1983); Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, политолог (2007).

Трудовая деятельность: инженер-экономист Южно-Казахстанского областного государственного страхования (1983-1985); инженер-экономист, экономист, старший экономист Кокшетауского городского исполкома (1986-1989); руководитель хозрасчетно-экономической группы в г. Кокшетау (1991-1992); директор ТОО «Тлектес», финансовый директор ТОО «АВЗ-007» (1992-2006); председатель Акмолинского областного филиала Ассоциации деловых женщин (на общественных началах) (1998-2002); стажировка в США (2000); стажировка в США по программе «SАBIT» (2001); член партии ДПК «Ак жол» (2002); председатель Акмолинского областного филиала ДПК «Ак жол» (2002-2005); председатель Центра развития женского предпринимательства (на общественных началах) (2002-2006); начальник управления департамента финансов АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2006-2008); председатель Общественного объединения «Союз женщин-предпринимателей Казахстана» (с 2008 года); секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК V созыва (с 2012 года); президент ОЮЛ «Бизнес Ассоциация женщин-предпринимателей «Asia» (2014); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2015-2021).

Награждена медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».

53 года назад (1972) родился ОЖАРОВ Ризабек Каримович — прокурор Кызылординской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, специальность «Юриспруденция»; Институт Комитета национальной безопасности.

Трудовая деятельность: служба в департаментах Комитета национальной безопасности РК по г. Алматы и Алматинской области, начальник отдела следствия, заместитель начальника департамента центрального аппарата (1996-2017); заместитель начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК (2017-2018); заместитель прокурора Алматинской области (2019); начальник Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК (04.2019-01.2024).

На занимаемой должности с января 2024 года.

Награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

41 год назад (1984) родился МЫРЗАБОСЫНОВ Ербол Куантаевич — министр туризма и спорта Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в г. Семей. Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, специальность «Физическая культура и спорт»; Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, специальность «Государственное и местное управление»; Казахская академия спорта и туризма, доктор PhD.

Трудовая деятельность: тренер-преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и спорта, Семипалатинского государственного педагогического института (2005-2006); преподаватель кафедры физического воспитания Государственного медицинского университета г. Семей (2009-2013); заведующий кафедрой физического воспитания государственного медицинского университета г. Семей (2013-2014); директор спортивного клуба «Қызылжар Арландары», СКО, г. Петропавловск (2018-2020); управляющий директор Ассоциации «Qazaq kuresi» (2020-2021); ректор «Академии физической культуры и массового спорта» г. Астана (2021-2023); председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК (2023-2024).

На занимаемой должности с сентября 2024 года.

Также в этот день родились:

123 года назад (1902-1966) родился ШАЯХМЕТОВ Жумабай Шаяхметович – советский партийный и государственный деятель.

Фото: kazpravda.kz

Родился в Борисовском районе Омской области (ныне в Шербакульском районе). Учился в начальной школе (1910-1913). Окончил двухклассное казахско-русское училище (1917); Московский институт востоковедения имени Нариманова (1933).

Трудовая деятельность: учитель (1919-1921); секретарь волостного исполнительного комитета (1921-1923); работал в органах уголовного розыска (1923-1926); ответственный секретарь Петропавловского окружного комитета союза «Кошчи» (1926-1928); на оперативной работе в органах ОГПУ-НКВД (1928-1938); заместитель начальника Северо-Казахстанского, Алма-Атинского областных Управлений НКВД; третий, второй, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана (1938-1954); Председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР (1950-1954).

На Февральском (1954 года) пленуме ЦК КП Казахстана за несогласие с масштабом предлагаемой программы массового освоения целины был снят с должности. После пленума в 1954 и до мая 1955 года 1-й секретарь Южно-Казахстанского областного комитета КП Казахстана. С января 1955 г. на пенсии.

17 октября 1966 года Шаяхметов скончался в больнице Совета министров Казахской ССР. Похоронен на Центральном кладбище города Алма-Аты. В городе Шымкент его именем названа улица.