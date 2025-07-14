3% с операторов: повлияет ли создание телекомфонда на стоимость связи - ответ Минцифры РК

Ранее на портале «Открытые НПА» Минцифры опубликовало законопроект, в котором предлагается создать Фонд повышения качества телекоммуникационных услуг и защиты прав граждан. Предусматривается, что финансирование фонда будет осуществляться за счет взносов операторов связи и интернета, добровольных взносов и пожертвований, других источников, не запрещенных законодательством.

Согласно пояснительной записке к документу, размер взноса составит 3%.

— Создание и функционирование данного Фонда будет осуществляться полностью за счет взносов операторов связи, что будет составлять 3 процента от доходов операторов связи за отчетный год, — говорится в документе.

Средства фонда планируют направлять на развитие телекоммуникационной инфраструктуры и устранение «белых пятен», поддержку цифровой безопасности и прав пользователей, обучающие проекты по цифровой грамотности.

Напомним, о планах создания в Казахстане Фонда повышения качества связи и защиты прав граждан в рамках нового законопроекта «О телекоммуникациях» еще в январе говорил председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП Дамир Сейсембеков.

По его словам, оборудование и другие элементы отрасли связи требуют постоянного обновления, но финансирование этой сферы остается недостаточным.

— Мы предполагаем на сегодняшний день механизм: данные средства поступают в республиканский бюджет в виде дополнительных налогов, но прямых инвестиций из республиканского бюджета мы не можем получить. Потом происходит по общим правилам запрос на республиканский бюджет. В то же время, мы наблюдаем недоинвестированность в этой сфере. Для этого и предназначен Фонд, — подчеркнул в начале года глава Комитета.

Онлайн-обсуждение документа завершилось 17 июня, но пока никаких законодательных изменений еще не было.

В Казахстане несколько операторов сотовой связи – Kcell, Tele2, Beeline, Altel. Как ранее сообщалось, с начала года цены на некоторые мобильные тарифы начали расти. Среднее повышение уже достигло 25%. Не вырастут ли тарифы на мобильную связь, если фиксированный взнос в размере 3% от доходов операторов связи все-таки введут? Ведь вполне может быть, что компании могут попытаться компенсировать дополнительные издержки за счет роста тарифов.

С этим вопросом агентство Kazinform обратилось в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В ответ на запрос в Комитете телекоммуникаций при Минцифры напомнили, что с 2010 года действует обязательный взнос в размере 1,3992%, который направляется на субсидирование доступа к интернету в сельской местности. В рамках нового законопроекта предлагается увеличить его до 3%.

При этом в ведомстве подчеркнули, что окончательное решение по размеру взноса еще не принято.

— Касательно процентного взноса в размере 3% в Фонд повышения качества телекоммуникационных услуг и защиты прав граждан на сетях телекоммуникаций операторами связи еще находится на стадии обсуждения, при этом Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности готов оставить на действующем уровне, — сообщили в ведомстве.

Таким образом, вопрос о возможном росте стоимости телекомуслуг для конечных пользователей пока остается открытым.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев озвучил, когда казахстанцам станет доступен Интернет Starlink.