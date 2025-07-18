3 млн тенге и пожертвования госслужащих: что стало известно в суде по делу Перизат Кайрат

Прокурор Мадина Оразалина огласила их показания, данные в ходе досудебного расследования. По ее словам, оперативные меры по установлению местонахождения и связи с тремя лицами — Жалеловым, Бухарбаевым, Курмаевой — результата не дали: сотрудники проезжали по адресам, пытались дозвониться по мобильной связи и связаться с близкими родственниками, однако безуспешно.

— В этой связи оперуполномоченным АФМ был составлен рапорт, — сказала прокурор в зале суда.

Согласно оглашенным показаниям, компания ТОО «Aneko L» перечислила 3 млн тенге. Договорных обязательств при перечислении не было. В материалах показаний отмечено, что фонд Перизат Кайрат активно рекламировал себя в соцсетях, поэтому руководство решило отправить туда средства для помощи пострадавшим от паводков.

Другой потерпевший, Манарбек Бухарбаев, в своих показаниях сообщил, что в начале апреля 2024 года через социальные сети узнал о том, что фонд «Biz Birgemiz Kazakhstan 2030» собирает помощь для пострадавших от паводков. От имени возглавляемого им департамента по казначейству по Мангистауской области он перечислил 231 500 тенге — деньги, собранные сотрудниками департамента в благотворительных целях. Как следует из показаний, никакого отчета о расходовании средств он не получил.

Как озвучила прокурор, еще одна потерпевшая Наталья Курмаева перечислила 60 тыс. тенге со своего личного счета на счет фонда Перизат Кайрат. С представителями фонда она не была знакома и выбрала его потому, что в банковском приложении он отображался одним из первых, а название вызывало доверие.

Ранее в суде свидетели рассказали, как деньги фонда Перизат Кайрат обналичивали через ИП.

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