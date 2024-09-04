293 человека погибли в результате аварий, вызванных дождями в Пакистане

В общей сложности 293 человека погибли, еще 564 пострадали в результате аварий, вызванных муссонными дождями в Пакистане за последние два месяца, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Сильные ливни продолжают наносить серьезный ущерб в некоторых частях страны. Об этом сообщили в Национальном управлении по борьбе со стихийными бедствиями.

По сведениям ведомства, проливные дожди частично или полностью повредили 19572 дома, 39 мостов и несколько школ по всей стране. С 1 июля по 31 августа также погибло почти 1077 голов скота.

Большая часть ущерба и жертв была зафиксирована в восточной провинции Пенджаб, где 112 человек погибли и 302 пострадали, за ней следует северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва с 88 погибшими и 129 пострадавшими.

В ближайшие дни в некоторых частях Пакистана ожидается новый период от умеренных до сильных осадков.