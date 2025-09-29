29 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

57 лет назад (1968) родился ТУРЕХАНОВ Валихан Амирханович – Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан.

Фото: Gov.kz

Родился в Шымкенте. Окончил Шымкентский педагогический институт имени М. Ауэзова; Карагандинский экономический университет.

Трудовая деятельность: преподаватель истории; руководитель отдела центрального аппарата и учебных заведений управления кадров, начальник управления кадров, заместитель руководителя аппарата МИД РК; директор департамента администрации и контроля и департамента СНГ; заместитель начальника департамента экономической политики и торговли аппарата акима Северо-Казахстанской области; директор департамента Центральной Азии МИД РК.

На занимаемой должности — с марта 2022 года.

53 года назад (1972) родилась БЕЙСЕНОВА Сархат Сагинтаевна – председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения — главный государственный санитарный врач РК.

Фото: rimeminister.kz

Окончила Карагандинский государственный медицинский институт, специальность «Врач гигиенист-эпидемиолог» (1996); Университет Туран-Астана, специальность «Юрист» (2015).

Трудовая деятельность: санитарный врач в областном управлении внутренних дел (1998-1999); заведующий эпидемиологическим отделом управления санитарно-эпидемиологического надзора города Астана (1999-2003); начальник отдела эпидемиологического надзора департамента санитарно-эпидемиологического надзора города Астана (2003-2007); заместитель директора департамента санитарно-эпидемиологического надзора города Астана (2007-2009); заместитель директора департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана (2009-2011); директор департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана (2011-2014); руководитель департамента по защите прав потребителей города Астаны Агентства по защите прав потребителей Республики Казахстан (2014-2015); заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей города Астаны Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2015-2017); заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья города Астаны Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2017-2019); заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Астаны Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК (2019-2020); руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК (2020-2024).

На занимаемой должности — с сентября 2024 года.

50 лет назад (1975) родился ОМАРОВ Камбар Татибаевич – председатель Совета директоров НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Фото: instagram.com/prokaadrykz

Родился в г. Жанатас Жамбылской области. Окончил Каратауский филиал Казахского политехнического института Жамбылского университета, аспирантуру Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова.

Трудовая деятельность: материальный бухгалтер в ПМК «Кок-Джон» треста «Каратаухимстрой» в г. Жанатас (1993-1995); экономист Жамбылского областного управления по статистике и анализу (1995-1998); преподаватель кафедры «Государственное регулирование экономики» Казахской государственной академии управления (1998-2000); государственный ревизор — консультант, главный эксперт-главный государственный ревизор Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2002-2006); заместитель директора филиала АО Дочерний банк «Punjab National Bank» в Астане (2006-2008); заместитель заведующего сводно-аналитическим отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2008-2009); заведующий сводно-аналитическим отделом, заведующий отделом контроля расходов, заведующий отделом контроля субъектов квазигосударственного сектора, заведующий отделом контроля в сфере правопорядка и оборонного комплекса, заведующий отделом государственного контроля Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2009-2015); заведующий отделом кадровой и административной работы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2015-2016); заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2016); заведующий отделом государственного аудита управления финансами Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2016-2017); руководитель отдела государственного аудита Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2017); управляющий директор — член правления АО «Национальная компания „Казахстан инжиниринг“ (2017-2018); вице-президент по экономике и финансам ООО „Корпорация Анталия Бронз Кастинг“ (2018-2019); партнер/генеральный директор „CSI kapital“ консалтинговой компании „CSI групп — Центр стратегических инициатив“ (2019-2020); управляющий партнер CSI групп (с 2020 года), руководитель проекта „Трансформация спорта Казахстана“, независимый директор, член Совета директоров АО „МИА „Казинформ“ (2021-2022); член Совета директоров, независимый директор АО „Жасыл даму“ (2022).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қаржы сақшысы» II и III степени, «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Абай 175 лет».