29 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день сердца

По инициативе Всемирной федерации сердца праздник впервые был организован в 1999 году, отмечается ежегодно. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО и другие международные организации. Первоначально этот день отмечался в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года за ним была закреплена фиксированная дата — 29 сентября.

Целью введения новой даты является повышение осознания в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициирование всеобъемлющих профилактических мер в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения. Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни».

СОБЫТИЯ

В 1992 году состоялся I Всемирный курултай казахов, в работе которого приняли участие более 600 делегатов из 30 стран, в том числе из Турции, Ирана, Монголии, США, Китая, Австралии, Германии, Англии. Проведение такого конгресса имело огромное значение для развития самосознания, способствовало восстановлению и подъему культуры и обычаев казахского народа.

В 1994 году на международном соревновании по подводному ориентированию в Польше сборная команда Казахстана впервые в истории страны стала победительницей и обладательницей золотой медали в общекомандном зачете.

В 2000 году в Семее прошел первый Международный фестиваль поэзии «День Абая». В мероприятии приняли участие известные поэты и писатели Казахстана, России, Турции, Японии, поэтическая молодежь и ученые.

Абай Кунанбаев (1845-1904) является великим поэтом, писателем, общественным деятелем, основоположником современной казахской письменной литературы.

В 2009 году в рамках совместного проекта Общественного фонда «Зерде» и немецкого Фонда имени Фридриха Эберта была издана книга «Сталинизм и репрессии в Казахстане 1920-1940-х годов», основанная на документах из архивных фондов Комитета национальной безопасности РК и материалов следственных дел того времени.

Книга ценна тем, что в ней содержатся сведения, которые невозможно найти в других источниках. Теперь исследователи имеют совершенно новые условия для написания основательных трудов по отечественной истории ХХ века.

В 2011 году был выпущен трехдисковый сборник оперных арий в исполнении казахстанских мастеров, имеющий огромное значение для культуры Казахстана.

Издание посвящено рождению и эволюции казахстанской оперы, это своеобразная ретроспектива, отражающая три взаимосвязанных процесса. Материал демонстрирует становление оперы как нового для древней казахской культуры европейского жанра, а также развитие казахстанской композиторской школы и историю оперного театра (Государственный академический театр оперы и балета им. Абая), запечатленную его репертуаром и именами исполнителей — певцов и дирижеров.

В 2011 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби стал единственным из вузов Казахстана участником программы ООН «Академическое влияние».

«Академическое влияние» — глобальная инициатива ООН, которая объединяет свыше 500 вузов из более 90 стран с целью активной поддержки десяти всемирно признанных принципов, касающихся прав человека, грамотности, устойчивого развития, разрешения конфликтов и сохранения мира, межкультурного диалога.

В 2015 году АО Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» приняло участие в крупнейшей в Европе международной выставке-конференции в области геодезии, геоинформатики и землеустройства InterGeo-2015 в немецком Штутгарте. Казахстанский выставочный стенд, где была представлена продукция и услуги дистанционного зондирования Земли с отечественных космических аппаратов KazEOSat-1 и KazEOSat-2, посетили тысячи участников конференции.

В 2016 году Аллея звезд на территории киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова пополнилась новыми именами: кинооператора, кинорежиссера, продюсера, лауреата Государственной премии Республики Казахстан, лауреата независимой премии «Тарлан-2001» («За вклад»), члена Союза кинематографистов СССР Ораза Рымжанова; кинорежиссера, члена Союза кинематографистов СССР Шарипа Бейсембаева; кинорежиссера, заслуженного деятеля Казахстана, члена Союза кинематографистов СССР Канымбека Касымбекова; актера, лауреата Государственной премии Казахской ССР, члена Союза кинематографистов СССР Саги Ашимова. В общей сложности на Аллее представлены имена 30 кинодеятелей.

В 2017 году в румынской Констанце открылось почетное консульство Казахстана, которое своей компетенцией охватывает шесть регионов Румынии — Констанца, Яломица, Кэлэраши, Джурджу, Телеорман и Тулча.

В 2018 году в штаб-квартире ООН состоялась церемония подписания Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма. Документ станет важной основой для укрепления международного инструментария и сотрудничества в борьбе с терроризмом. Кодекс поведения заслуживает коллективной поддержки всего международного сообщества.

В 2018 году была одобрена Концепция генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира.

В 2020 году казахстанские ученые разработали технологию получения биосовместимого клея для использования в хирургии и стоматологии.

Ученые сумели воссоздать клейкий материал мидий в лабораторных условиях в форме искусственного белка, воспроизводимого с помощью бактерий. Материал показал высокую клеящую способность (около 3,0 МПа), до 100 раз превосходящую характеристики используемого в практике фибринового хирургического клея. Это первый клейкий материал с реальными перспективами использования в хирургии и стоматологии, который полностью разработан в Казахстане. Примененная технология производства рекомбинантного адгезивного белка является совершенно новой.

В 2020 году вышла в свет энциклопедия Жубана Молдагалиева, которая вобрала в себя богатое духовное наследие поэта, результат всей его творческой жизни.

За полувековую литературную деятельность поэтом, лауреатом Государственной премии Казахстана, народным писателем Казахстана Жубаном Молдагалиевым были написаны сотни лирических стихов, полтора десятка поэм, среди которых такие знаменитые, как «Песнь о Песне», «Мен қазақпын!», «Орлиная степь», «Сель».

В 2022 году Казахстан принял участие в учении сил специальных операций в Турции. В Центре специального назначения Вооруженных сил Турецкой Республики впервые состоялось объединенное учение сил специального назначения «Безграничное братство-1». В нем приняли участие воинские контингенты Казахстана, Азербайджана, Турции, Пакистана и Узбекистана — всего более ста человек.

Казахстанские военнослужащие привлекались к планированию операции, к выполнению тактических эпизодов по ведению специальной разведки, ближнего боя и боевых действий в городских условиях, штурма здания и ликвидации охраны объекта и эвакуации тактической группы воздушным способом с использованием подвесной системы.

В 2022 году впервые в Казахстане на базе Центра опухолей костей, мягких тканей и меланом Казахского НИИ онкологии и радиологии онкохирурги провели операцию по реконструкции кости таза с помощью 3D-технологии. Пациентом был 23-летний молодой человек, которому поставили диагноз «хондросаркома».

В 2024 году впервые в истории выставок Международной кинологической федерации (FCI) собаки породы «Казахский тазы» были официально выставлены в 10-й породной группе борзых. В Алматы в выставке приняли участие более 500 собак из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России. Собаки более пятидесяти пород боролись за титулы чемпиона Казахстана и международного чемпиона красоты.

В 2024 году в Караганде прошла первая республиканская олимпиада по машиностроению. Студент политехнического колледжа корпорации «Казахмыс» Аспандияр Самратулы стал победителем первой республиканской олимпиады по машиностроению и выиграл грант на обучение в КарТУ им А.Сагинова по специальности «Машиностроение». Олимпиада прошла на базе КЛМЗ. Участники состязались как в теоретических знаниях, так и в практических.