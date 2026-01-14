РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:05, 14 Январь 2026 | GMT +5

    29 нарушений земельного законодательства выявили в Костанае

    Массовые проверки земельных участков в Костанае выявили десятки нарушений — 29 человек оштрафованы за нецелевое использование земли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    Как сообщили в городском отделе земельных отношений, по итогам проверок материалы по 48 земельным участкам общей площадью 27,6 гектара были направлены в департамент по управлению земельными ресурсами по Костанайской области для проведения контрольных мероприятий.

    Нарушения подтвердились по 35 участкам. В результате 29 землепользователей привлечены к административной ответственности — им назначены штрафы на общую сумму 3,9 млн тенге, из которых 2,8 млн тенге уже взысканы в доход государства.

    Кроме того, по двум участкам проведена судебная работа. По решению суда один земельный участок коммерческого назначения площадью 0,1643 гектара и кадастровой стоимостью 3,3 млн тенге был изъят и возвращен в государственную собственность за неиспользование. Участок ранее был предоставлен юридическому лицу под строительство офиса.

    Ранее в Шымкенте земельный участок общего пользования, который более десяти лет находился в частной собственности вопреки требованиям закона, был возвращен государству.

