29 магазинов завышали цены на социально значимые товары в Шымкенте

Как показали результаты мониторинга, чаще всего дороже положенного продавалось подсолнечное масло. Завышенные цены в основном фиксировались в небольших магазинах, расположенных на окраинах города.

Проверка ценовой ситуации охватила 253 магазина Каратауского района. По ее итогам в 29 торговых точках было выявлено превышение предельной торговой надбавки.

В результате принятых решений 10 владельцам магазинов вынесены предупреждения, 13 торговых объектов привлечены к административной ответственности и оштрафованы. По еще шести магазинам сейчас принимаются соответствующие решения.

— Наряду с контролем цен в районе продолжается работа по стабилизации стоимости социально значимых продуктов питания. В прошлом году на территории Каратауского района проведено 177 сельскохозяйственных ярмарок, направленных на обеспечение жителей доступными продуктами питания, — отметили в ведомстве.

Кроме того, специалисты управления сельского хозяйства и ветеринарии провели разъяснительную работу с предпринимателями Шымкента. Им сообщили о расширении перечня социально значимых продовольственных товаров и напомнили о недопустимости необоснованного роста цен.

Отметим, что с 6 января Министерство торговли и интеграции расширит перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) с 19 до 33 наименований. Ограничение торговой надбавки в размере 15 процентов будет действовать в течение одного квартала. В случае сохранения текущей ценовой динамики срок действия приказа может быть продлен.

В обновленный список СЗПТ предлагается включить наиболее востребованные продукты, в том числе помидоры, огурцы, яблоки, говядину (на кости и бескостную), мясной фарш, баранину, свежую и мороженую рыбу, ультрапастеризованное молоко, сметану, твердый сыр, черный чай и другие товары.