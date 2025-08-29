29 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

56 лет назад (1969) родился МАРЖИКПАЕВ Ермек Боранбаевич - советник Премьер-министра Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в г. Целиноград (ныне - г. Астана). Окончил Целиноградский педагогический институт им. С. Сейфуллина, учитель истории (1994); университет «Туран», юрист (2001); Кокшетауский университет, бакалавр финансов (2009).

Трудовая деятельность: учитель физкультуры, тренер по боксу, учитель истории средней школы (1991-1992); генеральный директор МЧП «Шонай» (1992-1995); генеральный директор МЧП (ТОО) «Береке-Бурабай» (1995-2008); депутат Акмолинского областного маслихата (2007-2009); аким Аршалынского района (2008-2012), аким Зерендинского района (2012-2013); заместитель акима Акмолинской области по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог (2013-2014); аким г. Кокшетау (2015-2019); аким Акмолинской области (2019-2023); министр туризма и спорта Республики Казахстан (2023-2024).

На занимаемой должности с сентября 2024 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2004), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

55 лет назад (1970) родился БАЙАХМЕТОВ Бакытжан Какенкаджиевич - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

Фото: Kazinform

Родился в городе Аягоз. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, специальность «Инженер-электрик» (1992); Центрально-Азиатский университет, специальность «Экономист» (2008).

Трудовая деятельность: инженер РЗА в службе МСР ЗАИ ПЭО «Алтайэнерго» Аягузские электрические сети (1992-1999); начальник МСР ЗАИ ПЭО «Алтайэнерго» Аягузские электрические сети (1999); руководитель группы технического обеспечения в ДАО «АЗС» в СФ ЗАО «ВК РЭК» АЭС (1999-2000); старший диспетчер Аягозского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК» (2000); руководитель группы сбыта Аягозского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК» (07.2000-07.2001); начальник Аягозского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК» (07.2001-09.2002); директор Аягозского региона СФ ЗАО «ВК РЭК» (09.2002-05.2004); начальник Аягозского РЭС (2004); начальник Бородулихинского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК» (2004-2005); заместитель акима Аягозского района (2005-2008); исполнительный директор ТОО «Дана-Аягоз» (2008-2009); начальник управления государственных закупок и организационно правовой работе Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2009); главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2009); главный эксперт управления государственного и бюджетного планирования Министерства охраны окружающей среды (2009); начальник отдела строительства г. Усть-Каменогорск (10.2009-11.2010); аким города Аягоз (11.2010-07.2014); аким Уланского района Восточно-Казахстанской области (2014); аким Аягозского района Восточно-Казахстанской области (12.2014-04.2019); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2019-2021); аким города Семей (2021-2022); депутат Сената Парламента РК от области Абай (2022-2023); руководитель аппарата акима Восточно-Казахстанской области (2023).

На занимаемой должности с июля 2023 года.

47 лет назад (1978) родился РАХИМОВ Расул Нурланович - член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в г.Усть-Каменогорск. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева (2000); Восточно-Казахстанский государственный университет (2002); Бранденбургский технический университет (2004); университет Оксфорда (2006).

Трудовая деятельность: аппаратчик 4 разряда бериллиевого производства, инженер технологического бюро бериллиевого производства, менеджер по маркетингу бериллиевого производства АО «Ульбинский металлургический завод» (2000-2006); директор Центра стратегического развития и инновационной деятельности Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева (2006-2007); советник департамента стратегического планирования и сводного анализа - секретариата Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2007); начальник управления координации индустриальной политики Министерства индустрии и торговли (2007-2008); консультант Центра стратегических разработок и анализа администрации Президента РК (2008-2009); управляющий директор АО «Национальный инновационный фонд» (2009-2012); руководитель департамента устойчивого развития ПРООН, программный аналитик и портфельный менеджер (2012-2018); заведующий сектором анализа конкурентоспособности Центра стратегических разработок и анализа администрации Президента РК (2018); заместитель заведующего отделом стратегического планирования, заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации Президента РК (2018-2021); член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2021-2022).

На занимаемой должности с декабря 2022 года.

39 лет назад (1986) родился КАШИЕВ Азамат Совхозбаевич - руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области.

Фото: Gov.kz

Родился в с. Жалтырколь Аулиекольского района Костанайской области. Окончил Костанайский государственный педагогический институт, специальность «Физика-информатика» (2008); Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, специальность «Юриспруденция» (2010); Костанайский инженерно-экономический университет, магистратура, специальность «Экономика» (2015).

Трудовая деятельность: инспектор по адресному регистру в ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная» (2007-2008); главный специалист по кадровой работе ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная» (2008-2010); главный специалист-юрист отдела финансово-правовой работы ГУ «Управление по развитию языков акимата Костанайской области» (2010-2011); главный специалист отдела лицензирования, защиты государственных секретов, мобилизационной подготовки и экстремальной медицины ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» (2011-2012); главный специалист отдела правового обеспечения ГУ «Управление образования акимата Костанайской области» (2012-2013); главный специалист отдела организационно- контрольной работы ГУ «Аппарат акима Костанайской области» (2013-2014); руководитель аппарата акима Костанайского района ГУ «Аппарат акима Костанайского района», заместитель акима Федоровского района (2014-2020).

На занимаемой должности с января 2020 года.

Также в этот день родились:

164 года назад (1861-1933) родился ОРАЗАЛЫУЛЫ Сейтек - казахский народный композитор, кюйши, один из основателей казахской домбровой школы.

Фото: danaqaz.kz

Уроженец Западно-Казахстанской области. С детства проявил незаурядные музыкальные способности. Обучался игре на домбре у своего дяди Султангали, искусству исполнения кюев у учеников Даулеткерея Шигаева, Турыпа. К собственным сочинения Сейтека относится кюи «Арпалыс», «Орытпа», «Шәрипа», «Бес қыз», «Жантаза», «Қарашаш», «Балқаймақ», «Қанатым», «Көкала ат» и другие, в которых воспел красоту души, выразил скорбь и гнев угнетенных народных масс. За свободолюбивые идеи Сейтек подвергался преследованиям. Находился в тюремном заключении в Урде (1880, 1885), Иркутске (1882), Карабайлы (1887), Астрахани (1894), Москве (Бутырка, 1894). По обвинению в связах с русскими революционно настроенными рабочими Сейтек, как политический, заключенный, был сослан в Сибирь (1897). В этот период были созданы кюи «Айдау», «Түңілдім», «Арман», проникнутые сочувствием к соратникам по борьбе, раздумьями и воспоминаниями о родных и близких, о судьбе народа. В 1905 году Сейтек вернулся на родину из ссылки. К этому времени относятся его кюи «Жоқтау», «Ғазиз», «Мең-зең», «Сары дала», в которых звучит скорбь по утрате матери, сына, друга. В кюях, посвященные революции 1905-1907 годов («Жігер») и народно-освободительных восстанию 1916 года («16 жыл»), воплощены прогрессивные взгляды композитора. Вершиной творчества Сейтека является кюй «Заман-ай», Великая Октябрьская социалистическая революция вдохновила его на создание кюев «17 жыл», «Еркіндік», «Партсъезд».

Композитор широко использовал в своих кюях русскую, украинскую, туркменскую, калмыцкую мелодику. Произведения Сейтека вошли в сборник «1000 песен казахского народа» Александра Затаевича под названием «Песни Сейтека». Латиф Хамиди создал одноактную музыкальную пьесу «Сейтек». Кюй «Заман-ай» использован в симфонический поэме «Батырлык» (1972) Газизы Жубановой. Жизни и творчеству Сейтека посвящена повесть Такена Алимкулова «Сейтек сарыны» (1966). Множества кюев Сейтека - в репертуаре Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.