29 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день действий против ядерных испытаний

Дата была учреждена 2 декабря 2009 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюцией 64/35, которая была принята единогласно. Инициатором учреждения этого международного дня выступила Республика Казахстан. Дата была выбрана в память об официальном закрытии Семипалатинского испытательного полигона 29 августа 1991 года.

День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона

Был утвержден Указом Президента РК от 29 августа 1991 года. В 2019 году День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона был включен в перечень праздничных дат.

СОБЫТИЯ

В 1720 году был образован город Усть-Каменогорск, расположенный на северо-востоке Казахстана на слиянии рек Иртыш и Ульба и занимающий площадь 54,4 тысячи га. В 1868 году Усть-Каменогорск получил статус города. Современный Усть-Каменогорск является одним из центров цветной металлургии Казахстана.

В 1949 году в СССР на учебном полигоне № 2 Министерства вооруженных сил — ныне закрытом Семипалатинском полигоне, под руководством И. В. Курчатова было произведено испытание первого атомного устройства. Семипалатинский ядерный полигон был закрыт в 1991 году. После закрытия полигона все объекты, в том числе три ядерных реактора, перешли в собственность Казахстана.

В 2001 году экс-президент Турецкой Республики Сулейман Демирель за особые заслуги в развитии казахстанско-турецких отношений был награжден орденом «Барыс» I степени.

В 2002 году в Астане состоялось открытие уникального монумента — высотной башни «Байтерек». В основу создания монумента легла легенда о Байтереке — сказочном дереве, растущем на горе Коктобе, омываемом безбрежным океаном. Основная идея, которую отражает «Байтерек», — это Дерево мира. На отметке 97 метров находится серебряный амулет-тумар.

В 2009 году в Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония открытия памятников Абая и Пушкина. Памятник Абая установлен на площади Республики, памятный бюст Александра Сергеевича Пушкина — перед зданием областной библиотеки, названной его именем.

В 2012 году в кыргызском городе Оше состоялось официальное открытие консульства Республики Казахстан. Значимое событие совпало с 20-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, что, безусловно, придаст новый импульс активизации взаимовыгодного сотрудничества между двумя дружественными странами.

В 2012 году АО «Казпочта» ввело в почтовое обращение художественную марку, посвященную международной конференции «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия». На марке изображена эмблема конференции, белый голубь, символизирующий мир и созидание, защищающий планету от угроз, и текстовая композиция на казахском языке. Художественная марка выполнена офсетным способом в четыре краски, перфорация гребенчатая, номинал 50 тенге, размер 28×40 мм, в листе 10 штук, тираж марки 30 тыс. штук.

В 2012 году в Астане на международной конференции «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия», была создана глобальная антиядерная парламентская ассамблея и запущен Международный проект «АТОМ», название которого составлено из первых букв четырех слов на английском языке и означает «Отмена Испытаний — Наша Миссия».

В 2013 году в швейцарском городе Женева во Дворце наций Организации Объединенных Наций торжественно был открыт многофункциональный конференц-зал «Казахстан», рассчитанный на присутствие 145 человек. Зал оборудован новейшими технологиями и будет использован для проведения представительных международных форумов с обеспечением синхронного перевода, демонстраций фильмов, а также для организации культурных мероприятий. «Казахстан» украшен красивыми гобеленовыми полотнами с видами Астаны и степными пейзажами, на оконных витражах теперь присутствует цветная мозаика с национальными мотивами.

В 2017 году в ходе телемоста на базе Ульбинского металлургического комбината было открыто здание Банка низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в Казахстане.

В 2018 году в Астане был открыт монумент «Стена мира». «Стена мира» — подарок Актюбинской области в честь 20-летия столицы, расположился на площади Независимости вблизи монумента «Қазақ елі».

Авторы отметили, что в основу проекта заложена идея антиядерного манифеста «Мир. ХХI век», именно поэтому символично, что объект открылся 29 августа — в Международный день действий против ядерных испытаний.

В 2019 году в столице Казахстана премией за безъядерный мир были награждены генеральный директор МАГАТЭ Юкие Амано (посмертно) и исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассине Зербо, внесшие огромный вклад в нераспространение ядерного оружия и международную безопасность.

В 2020 году в музее «Дайго Фукурю Мару» открылась фотовыставка, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний и 29-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

На фотографиях выставки запечатлена история создания, начала и хода проведения испытаний на полигоне, а также деятельность антиядерного движения «Невада-Семей».

В 2020 году в Чили с целью распространить творчество Димаша Кудайбергена и культуру его родной страны, как в Чили, так и во всей Латинской Америке появилась радиостанция «DEARMASH FM».

В 2020 году очередную сенсационную находку обнаружили археологи, работающие на городище «Бурно-Октябрьское» в Жуалынском районе Жамбылской области. Археологи обнаружили артефакты двухтысячелетней давности, когда здесь, по мнению историков, существовал крупный по тому времени город.

Это городище является уникальнейшим и интереснейшим объектом для археологов потому, что это единственный пока в Казахстане сохранившийся нетронутым памятник начала нашей эры.

В 2021 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи со взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

В 2023 году состоялась встреча Главы государства с омбудсменами со специальным мандатом и представителями правозащитных структур. Президент рассказал о результатах проведенной масштабной конституционной реформы. Принятые изменения и дополнения в Основной закон заложили надежный фундамент для комплексной трансформации всей государственной модели. Конституционная реформа получила правозащитную направленность. Конституционный суд за 7 месяцев работы рассмотрел 43 дела, по 23 из них вынесены соответствующие решения. У граждан появилась возможность прямого обращения в Конституционный суд, тогда как ранее это право было только у институтов власти. Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на активизации взаимодействия граждан с омбудсменами.

В 2024 году в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области обнаружены могилы древнего племени Сяньби. Археологические исследования проводились в ущелье Таутекели, расположенном недалеко от села Аршаты Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. В результате раскопок были обнаружены 13 погребально-поминальных комплексов, принадлежащих племени Сяньби, датируемых первой половиной I тысячелетия.