28 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

87 лет назад (1938) родился ДАИРБЕКОВ Муслим — советский и казахский врач-стоматолог, заслуженный врач Казахской ССР, отличник здравоохранения СССР и Казахстана, Заслуженный деятель Казахстана.

Фото: time.kz

Родился в селе Георгиевка Толебийского района Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил стоматологическое отделение Алматинского медицинского училища; Алматинский государственный медицинский институт по специальности врач-стоматолог (1967).

Трудовая деятельность: врач-стоматолог Панфиловской и Балхашской районной больницы Алматинской области, лечебного объединения села Баканас и санатория «Алма-Арасан» (1960-1967); врач-стоматолог стоматологической поликлиники г. Алматы (1967-1972); заведующий ортопедическим отделением, заместитель главного врача Центральной клинической больницы города Алматы (1972-1991); директор Алматинской городской стоматологической поликлиники № 2 (1991-2000); директор стоматологической клиники «Шипа-Дент» (2000).

Неоднократно избирался депутатом районного и городского Совета народных депутатов.

57 лет назад (1968) родился АХИНЖАНОВ Еркин Кадырбекович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Южно-Африканской Республике.

Фото: Gov.kz

Уроженец Алматы. Окончил Алматинский педагогический институт иностранных языков (1992).

Трудовая деятельность: сотрудник Консульского управления МИД Казахстана (1993-1995); атташе, третий секретарь посольства Казахстана в Индии (1995-1997).

Работал на руководящих должностях в департаменте консульской службы МИД, секретариате министра иностранных дел МИД, департаменте Европы и Америки МИД, департаменте общеевропейского сотрудничества и департаменте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе МИД Казахстана (1997-2009); заместитель постоянного представителя Казахстана при ОБСЕ, а затем при международных организациях в Вене (2009-2012); директор департамента Европы МИД (2012-2014); советник-посланник посольства Казахстана в США, заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке (2014-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Королевстве Норвегия (2019-2023).

На занимаемой должности — с января 2023 года.

46 лет назад (1979) родился ИСМАГУЛОВ Алмат Ерикович — заместитель акима города Костанай.

Фото: Gov.kz

Родился в п. Западный Жаркаинского района Акмолинской области. Окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, специальность «Экономика и менеджмент» (2000).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела финансирования аппарата управления, правоохранительных органов и оборонного комплекса ГУ «Департамент финансов Костанайской области» (2001); главный специалист-экономист отдела финансирования аппарата управления правоохранительных органов и оборонного комплекса ГУ «Департамент финансов Костанайской области» (2001-2003); главный специалист отдела финансирования материального производства ГУ «Департамент финансов Костанайской области» (2003); начальник отдела финансирования аппарата управления правоохранительных органов и оборонного комплекса ГУ «Департамент финансов Костанайской области» (2003-2005); начальник отдела финансирования государственных органов, обороны, общественного порядка и безопасности ГУ «Департамент финансов Костанайской области» (2005-2006); заместитель директора ГУ «Департамент финансов Костанайской области» (2006-2008); заместитель начальника ГУ «Управление финансов акимата Костанайской области» (2008-2010); заместитель начальника управления по общим экономическим вопросам ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» (2010-2011); заместитель начальника ГУ «Управление образования акимата Костанайской области» (2011-2013); заместитель акима города Лисаковск (2013); аким Карабалыкского района (2013-2015); аким города Лисаковск (2015-2021); генеральный директор ТОО «Стомед и К» (2021); генеральный директор ТОО «Стоматологическая клиника № 1» (2021-2022).

На занимаемой должности — с июня 2022 года.

45 лет назад (1980) родился ОМАР Жаксылык Мукашулы — первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

Фото: zhaksylyk_omar / instagram

Родился в Талдыкорганской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая (2001), Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет (2010).

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (2001-2005); специалист Министерства финансов РК (2005-2007); заместитель директора дирекции информационных и аналитических программ АО «Республиканская телерадиокорпорация „Казахстан“, главный менеджер АО „Национальный информационный холдинг „Арна медиа“ (2007-2009); помощник акима Восточно-Казахстанской области (2009-2010); заместитель начальника, начальник управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области (2010-2011); начальник управления культуры Восточно-Казахстанской области (2011-2013); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2013-2016); заместитель акима Алматинской области (2016-2018); аким города Усть-Каменогорска (2018-2024); советник акима Восточно-Казахстанской области (2024-2025).

На занимаемой должности — с апреля 2025 года.

38 лет назад (1987) родился САЙМАГАМБЕТОВ Ардана Муратович – заместитель начальника ДП Актюбинской области. полковник полиции.

Фото: baq.kz

Родился в Мугалжарском районе Актюбинской области. Окончил Актюбинский юридический колледж МВД РК (2006); Университет «Кайнар» (2009); магистратуру Академии МВД РК (2012).

Трудовая деятельность: участковый инспектор полиции Мугалжарского районного отдела полиции (2004); работал на руководящих должностях Актюбинской области; начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции Актюбинской области (2020-2023); начальник отдела полиции Алгинского района ДП Актюбинской области (2023); заместитель начальника департамента полиции Костанайской области (2023).

На занимаемой должности — с сентября 2023 года.

Также в этот день родились:

128 лет назад (1897-1961) родился АУЭЗОВ Мухтар Омарханович — выдающийся казахский писатель, драматург и ученый.

Фото: Wikiedia

Родился в Семипалатинском уезде Чингизской волости. Окончил Семипалатинское городское училище (1915), Семипалатинскую учительскую семинарию (1919), Ленинградский государственный университет (1928) и аспирантуру Среднеазиатского государственного университета (1930).

Трудовая деятельность: заведующий инородческим подотделом при отделе управления Семипалатинского облревкома (1919-1920); заведующий инородческим отделом Семипалатинского облревкома, заведующий инородческим отделом Семипалатинского губбюро КПК (1920); заведующий казахским отделением Семипалатинского губсуда (1921); заведующий отделом юстиции Семипалатинского губисполкома (1921); председатель Семипалатинского губисполкома (1921); член президиума, политсекретарь ЦИК КАССР (1921-1922); член редколлегии журнала «Шолпан» (1922-1923); в 1930 году был арестован, находился в заключении, в 1932 году был приговорен к 3 годам лишения свободы условно (1930-1932); доцент Алма-Атинского зооветеринарного института (1932-1937); заведующий литературной частью Казахского академического театра драмы (1932-1938); преподаватель кафедры казахской литературы КазГУ (1934-1961); преподаватель КазПИ (1937-1940); старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Казахского филиала Академии наук СССР (1943-1946); заведующий сектором истории казахской литературы, заведующий отделом устного народного творчества Института языка и литературы Академии наук Казахстана (1946-1961).

Награжден орденами Ленина, дважды — Трудового Красного знамени, медалями, Почетными грамотами Верховного Совета КазССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки КазССР.

93 года назад (1932-2018) родился МУРТАЗА Шерхан Муртазаулы — народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР.

Фото: inbusiness.kz

Родился в Джамбульской области. Окончил Московский полиграфический институт, редактор (1953), факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, журналист (1955).

Трудовая деятельность: технический редактор, редактор прозы Казахского государственного издательства художественной литературы (19554-1956); переводчик, литературный сотрудник, собственный корреспондент, и. о. заместителя редактора газеты «Лениншіл жас» (1956-1960); литературный сотрудник отдела критики и библиографии, литературный работник отдела литературы, искусства и культуры, разъездной корреспондент по Алма-Атинской области, собственный корреспондент по Костанайской области, лаборант отдела промышленности и транспорта редакции газеты «Социалистік Қазақстан» (с 1960 года); редактор газеты «Лениншіл жас» (с 1963 года); главный редактор главной редакции детско-юношеской литературы издательства «Жазушы» (1970-1972); главный редактор журнала «Жалын» по совместительству (1971-1972); главный редактор журнала «Жұлдыз» (с 1972 года); второй секретарь правления Союза писателей Казахстана (с 1975 года); главный редактор литературной газеты «Қазақ әдебиеті» (1980-1989); редактор республиканской газеты «Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан») — председатель государственной телерадиокомпании «Казахстан» (1989-1994); председатель подкомитета по культуре, литературе, искусству Комитета по культуре, печати, средствам массовой информации и общественным организациям (1994-1995); сотрудник газеты «Егемен Қазақстан» (с 1996 года).

Награжден орденами «Знак Почета», «Отан» (1999). Лауреат Государственной премии КазССР (1978) за роман «Черное ожерелье», премии ЛКСМ Казахстана, премии ВЛКСМ, независимой премии «Тарлан» (2000).

82 года назад (1943-1993) родился БОКЕЕВ Оралхан — писатель, драматург, лауреат Государственной премии Казахстана, премии Ленинского комсомола Казахстана, Всесоюзной литературной премии имени Н. Островского.

Фото: egemen.kz

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Работал пионервожатым, а позднее — трактористом совхоза «Алтайский». В конце 60-х годов ХХ века заочно окончил Казахский государственный университет. Работал в редакциях Большенарымской районной газеты «Еңбек туы» и Восточно-Казахстанской областной газеты «Коммунизм туы». С 1968 года жил в Алматы, работал в редакциях молодежной газеты «Лениншіл жас» и журнала «Жұлдыз». С 1991 года был главным редактором газеты «Қазақ әдебиеті».

Его книги увидели свет на немецком, словацком, болгарском, английском, венгерском, арабском, китайском, японском языках, а также на языках бывших республик СССР.

75 лет назад (1950-2022) родился ИЩАНОВ Кайрат Кырбаевич — политический и общественный деятель Республики Казахстана.

Родился в Гурьеве. Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина, инженер-механик (1980).

Трудовая деятельность: рыбак колхоза «Кызыл балык» (1968-1970); судомеханик, инженер-строитель колхоза «Кызыл балык» (1972-1983); инструктор Балыкшинского райкома КПК Гурьевской области (1983-1984); главный инженер колхоза «Кызыл балык» (1984-1986); председатель правления колхоза им. Курмангазы (1986-1988); председатель правления колхоза «70 лет Октября», «Кызыл балык» (1988-1991); председатель Балыкшинского райисполкома, первый заместитель председателя исполкома, главы Балыкшинской районной администрации (1991-1994); председатель правления колхоза, производственного кооператива им. Джамбула (1994-1999); секретарь маслихата Атырауской области (1999-2000); председатель производственного кооператива им. Джамбула Атырауской области (2000-2001); заместитель акима Атырауской области (2001-2005); депутат Сената Парламента Республики Казахстан III созыва от Атырауской области (2005-2007), депутат Сената Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по экономике, финансам и бюджету (2007-2012); член Организации Центрально-азиатских государств, член группы сотрудничества с Сеймом Литовской Республики, с Конгрессом США, с Сенатом Румынии, с Сенатом Итальянской Республики, с Консультативным Советом (Мажилис Шура) Королевства Саудовская Аравия, председатель Комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды (2007-2008), председатель Комитета по финансам и бюджету (2008-2011); заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан (2011-2016); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету (с 2016 года).

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2011); тремя медалями.