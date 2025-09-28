28 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День работников атомной отрасли Казахстана

Указ об учреждении Дня работников атомной промышленности был подписан Президентом РК 12 мая 2008 года в соответствии со статьей 4 Закона РК «О праздниках в Республике Казахстан» от 13 декабря 2001 года.

Появление профессионального праздника работников атомной отрасли в календаре казахстанских праздников свидетельствует о важной роли, которую играет атомная отрасль в экономическом развитии страны. На сегодняшний день атомная промышленность является одной из самых высокотехнологичных, наукоемких и рентабельных в республике.

День труда в Казахстане

Отмечается в последнее воскресенье сентября, установлен Указом Президента РК в ноябре 2013 года в целях возрождения традиций уважения к рабочим профессиям и осознания важности труда с раннего возраста.

Одновременно была учреждена и медаль «Еңбек ардагері», которую вручают передовикам производства, добившимся высоких результатов в своей трудовой деятельности, работникам со стажем свыше 40 лет, проработавшим в одной отрасли не менее 10 лет.

День машиностроителя в Казахстане

Отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. Праздник ведет свою историю еще с советских времен. Его отмечают не только в Казахстане, но и машиностроители России, Беларуси, Кыргызстана. Был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».

День машиностроителя вошел в число 46 праздничных дат, которые утвердил 31 октября 2017 года Премьер-министр РК, подписав Постановление Правительства РК № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».

Всемирный день рек

Праздник, отмечаемый в последнее воскресенье сентября, был создан для защиты и улучшения состояния рек в 2005 году, когда ООН объявила о начале Международного десятилетия действий «Вода для жизни». Эта кампания была запущена с целью привлечь внимание общественности к улучшению заботы о всех водных ресурсах планеты.

Международный день глухих

Отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1951 году, к созданию Всемирной федерации глухонемых. Цель дня — повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди.

Всемирный день борьбы против бешенства

Впервые Всемирный день бешенства отмечали в 2007 году. Дата этого всемирного дня выбрана неслучайно: 28 сентября 1895 года скончался французский микробиолог Луи Пастер, создавший совместно с коллегами вакцину против бешенства.

Международный день всеобщего доступа к информации

Памятная дата, учреждённая ЮНЕСКО в 2015 году. Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году также включила эту дату в список своих международных дней.

Придерживаясь принципов Программы устойчивого развития общества, рассчитанной до 2030 года, в ЮНЕСКО обратили внимание на важность такого принципа и столпа демократических основ современного общества, как доступность информации для общественности. Этот принцип был провозглашён ещё во Всеобщей Декларации прав человека, 19 статья которой гласит о том, что человек обладает правом и свободой искать, получать и распространять информацию.

СОБЫТИЯ

В 1995 году был принят Конституционный закон РК «О выборах в Республике Казахстан», регулирующий отношения, возникающие при подготовке и проведении выборов Президента, депутатов Сената и Мажилиса Парламента, маслихатов и членов иных органов местного самоуправления Республики Казахстан, а также устанавливает гарантии, обеспечивающие свободу волеизъявления граждан республики.

В 1996 году в Алматы на Кенсайском кладбище был установлен памятник писателю Оралхану Бокееву (1943-1993).

Почетный гражданин Катон-Карагайского района, лауреат Государственной премии РК, литературной премии им. Н. Островского, премий издательств «Жалын», «Молодая гвардия» Оралхан Бокеев был отмечен правительственными наградами — орденом «Знак почета», Почетной грамотой Президиума Верховного совета КазССР. Его книги увидели свет на немецком, словацком, болгарском, английском, венгерском, арабском, китайском, японском языках, а также на языках бывших советских республик.

В 1999 году в Актау был открыт памятник видному деятелю Алашорды Мустафе Шокаю.

Мустафа Шокай (1890-1941) — казахский общественный и политический деятель, публицист, идеолог борьбы за свободу и независимость единого Туркестана. С началом установления Советской власти он находился в вынужденной эмиграции во Франции.

В 2000 году в Алматы состоялся двухдневный международный конгресс «Наследие аль-Фараби и мировая культура», проводимый в рамках года поддержки культуры и посвященный 1500-летию Туркестана. В мероприятии приняли участие ведущие специалисты в области фарабиеведения из Казахстана, государств Центральной Азии, Турции, Ирана, Сирии и России.

В 2005 году в Цюрихе состоялась церемония открытия Ассоциации Казахстан-Швейцария, объединяющей предпринимателей и политиков двух стран с целью продвижения двустороннего сотрудничества в различных сферах.

В 2006 году в США состоялось торжественное открытие Монумента независимости РК, воздвигнутого перед зданием посольства Казахстана в Вашингтоне. Монумент представляет собой образ сакского воина.

В 2006 году в Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике был обнаружен уникальный археологический экспонат — металлический котел, датируемый сакским периодом VII–IV веков до нашей эры.

Державший в горах пасеку житель Тараза Сергей Кудрин обратил внимание на торчавший из земли металлический предмет, оказавшийся 15-килограммовым котлом вместимостью 17 литров, украшенным орнаментом, изготовленным из сплава нескольких металлов. Найденный котел является одним из экземпляров целого комплекса, находившегося в древние времена на территории заповедных мест Аксу-Жабаглы, где имеются бурные горные реки с ледяной водой и альпийские луга.

В 2011 году в южнокорейском Даеджоне состоялось торжественное открытие Корейско-казахстанского центра технологического сотрудничества.

В 2012 году в Астане прошла церемония открытия улицы, впервые названной в столице именем художника — народного художника Казахстана Аубакира Исмаилова, которая тянется от проспекта Республики до улицы Бараева.

Аубакир Исмаилов является заслуженным деятелем искусств Казахстана, танцором, сказителем, режиссером, художником, постановщиком, актером кино, музыкантом-импровизатором, собирателем фольклора. Вся его творческая биография была непрерывно связана с историей возникновения и становления изобразительного искусства страны.

В 2015 году в Аксу был установлен мировой рекорд, удостоенный внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Местные жители переработали 4 тонны 250 килограммов корнеплодов и приготовили в 54 котлах 19 тысяч 254 порции картофеля фри. Готовое лакомство было разложено по порционным пакетикам с символикой соответствующего фестиваля, которые были разнесены участникам праздника 150 официантами-волонтерами.

В 2015 году воспитанники детской творческой студии «Новая волна» павлодарской школы-интерната для детей с нарушением слуха Камиль Аллаяров, Махаббат Исаханова, Толганай Майкенова завоевали золотой кубок и диплом победителя на IV Международном фестивале DEAF «Янтарные звезды», прошедшем в г. Зеленоградск Калининградской области РФ. Казахстанские участницы выступили с песнями «Салем саған, Қазақстан», «Давайте петь» и в двух клоунадах «Штангист», «Фотограф» и были названы жюри лучшими.

В 2017 году в рамках реализации Государственной программы «Тұған жер» на территории «Маргулан-центра» при Павлодарском государственном педагогическом институте в торжественной обстановке была открыта реконструированная усадьба выдающегося политического деятеля XVIII века Султанмухамеда Бахадура, известного в народе как Султанбет султан. Двоюродный брат хана Абылая был очень тонким политиком, о нем сохранилось множество исторических документов. В воссозданной усадьбе XVIII века в Павлодаре был открыт центр археологии.

В 2021 году в музее Фицуильяма в Кембридже состоялось открытие выставки «Золото Великой степи», в которой была представлена экспозиция археологов из Восточного Казахстана.

В 2021 году от Азербайджана к Казахстану перешло председательство в Парламентской Ассамблее тюркоязычных стран (ТюркПА). Церемония перехода состоялась в Туркестане в рамках Х пленарного заседания ТюркПА.

В 2022 году в столице Казахстана началось пленарное заседание четвертого Международного технологического форума Digital Bridge 2022. В рамках форума представители государственных органов, венчурные инвесторы, технологические предприниматели и ведущие казахстанские и международные эксперты, в числе которых специалисты компании Huawei Technologies Kazakhstan, обсуждали актуальные вопросы по цифровой трансформации и модернизации производственных процессов в современных реалиях.

В 2024 году в столице на площади перед Казахским национальным музыкально-драматическим театром имени Калибека Куанышбаева состоялась торжественная церемония открытия памятника выдающемуся казахскому писателю, драматургу и ученому Мухтару Ауэзову. Памятник открыли Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин и родственник писателя Диар Конаев. Авторами памятника являются скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов.