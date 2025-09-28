28 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»
Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
День работников атомной отрасли Казахстана
Указ об учреждении Дня работников атомной промышленности был подписан Президентом РК 12 мая 2008 года в соответствии со статьей 4 Закона РК «О праздниках в Республике Казахстан» от 13 декабря 2001 года.
Появление профессионального праздника работников атомной отрасли в календаре казахстанских праздников свидетельствует о важной роли, которую играет атомная отрасль в экономическом развитии страны. На сегодняшний день атомная промышленность является одной из самых высокотехнологичных, наукоемких и рентабельных в республике.
День труда в Казахстане
Отмечается в последнее воскресенье сентября, установлен Указом Президента РК в ноябре 2013 года в целях возрождения традиций уважения к рабочим профессиям и осознания важности труда с раннего возраста.
Одновременно была учреждена и медаль «Еңбек ардагері», которую вручают передовикам производства, добившимся высоких результатов в своей трудовой деятельности, работникам со стажем свыше 40 лет, проработавшим в одной отрасли не менее 10 лет.
День машиностроителя в Казахстане
Отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. Праздник ведет свою историю еще с советских времен. Его отмечают не только в Казахстане, но и машиностроители России, Беларуси, Кыргызстана. Был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».
День машиностроителя вошел в число 46 праздничных дат, которые утвердил 31 октября 2017 года Премьер-министр РК, подписав Постановление Правительства РК № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».
Всемирный день рек
Праздник, отмечаемый в последнее воскресенье сентября, был создан для защиты и улучшения состояния рек в 2005 году, когда ООН объявила о начале Международного десятилетия действий «Вода для жизни». Эта кампания была запущена с целью привлечь внимание общественности к улучшению заботы о всех водных ресурсах планеты.
Международный день глухих
Отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1951 году, к созданию Всемирной федерации глухонемых. Цель дня — повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди.
Всемирный день борьбы против бешенства
Впервые Всемирный день бешенства отмечали в 2007 году. Дата этого всемирного дня выбрана неслучайно: 28 сентября 1895 года скончался французский микробиолог Луи Пастер, создавший совместно с коллегами вакцину против бешенства.
Международный день всеобщего доступа к информации
Памятная дата, учреждённая ЮНЕСКО в 2015 году. Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году также включила эту дату в список своих международных дней.
Придерживаясь принципов Программы устойчивого развития общества, рассчитанной до 2030 года, в ЮНЕСКО обратили внимание на важность такого принципа и столпа демократических основ современного общества, как доступность информации для общественности. Этот принцип был провозглашён ещё во Всеобщей Декларации прав человека, 19 статья которой гласит о том, что человек обладает правом и свободой искать, получать и распространять информацию.
СОБЫТИЯ
В 1995 году был принят Конституционный закон РК «О выборах в Республике Казахстан», регулирующий отношения, возникающие при подготовке и проведении выборов Президента, депутатов Сената и Мажилиса Парламента, маслихатов и членов иных органов местного самоуправления Республики Казахстан, а также устанавливает гарантии, обеспечивающие свободу волеизъявления граждан республики.
В 1996 году в Алматы на Кенсайском кладбище был установлен памятник писателю Оралхану Бокееву (1943-1993).
Почетный гражданин Катон-Карагайского района, лауреат Государственной премии РК, литературной премии им. Н. Островского, премий издательств «Жалын», «Молодая гвардия» Оралхан Бокеев был отмечен правительственными наградами — орденом «Знак почета», Почетной грамотой Президиума Верховного совета КазССР. Его книги увидели свет на немецком, словацком, болгарском, английском, венгерском, арабском, китайском, японском языках, а также на языках бывших советских республик.
В 1999 году в Актау был открыт памятник видному деятелю Алашорды Мустафе Шокаю.
Мустафа Шокай (1890-1941) — казахский общественный и политический деятель, публицист, идеолог борьбы за свободу и независимость единого Туркестана. С началом установления Советской власти он находился в вынужденной эмиграции во Франции.
В 2000 году в Алматы состоялся двухдневный международный конгресс «Наследие аль-Фараби и мировая культура», проводимый в рамках года поддержки культуры и посвященный 1500-летию Туркестана. В мероприятии приняли участие ведущие специалисты в области фарабиеведения из Казахстана, государств Центральной Азии, Турции, Ирана, Сирии и России.
В 2005 году в Цюрихе состоялась церемония открытия Ассоциации Казахстан-Швейцария, объединяющей предпринимателей и политиков двух стран с целью продвижения двустороннего сотрудничества в различных сферах.
В 2006 году в США состоялось торжественное открытие Монумента независимости РК, воздвигнутого перед зданием посольства Казахстана в Вашингтоне. Монумент представляет собой образ сакского воина.
В 2006 году в Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике был обнаружен уникальный археологический экспонат — металлический котел, датируемый сакским периодом VII–IV веков до нашей эры.
Державший в горах пасеку житель Тараза Сергей Кудрин обратил внимание на торчавший из земли металлический предмет, оказавшийся 15-килограммовым котлом вместимостью 17 литров, украшенным орнаментом, изготовленным из сплава нескольких металлов. Найденный котел является одним из экземпляров целого комплекса, находившегося в древние времена на территории заповедных мест Аксу-Жабаглы, где имеются бурные горные реки с ледяной водой и альпийские луга.
В 2011 году в южнокорейском Даеджоне состоялось торжественное открытие Корейско-казахстанского центра технологического сотрудничества.
В 2012 году в Астане прошла церемония открытия улицы, впервые названной в столице именем художника — народного художника Казахстана Аубакира Исмаилова, которая тянется от проспекта Республики до улицы Бараева.
Аубакир Исмаилов является заслуженным деятелем искусств Казахстана, танцором, сказителем, режиссером, художником, постановщиком, актером кино, музыкантом-импровизатором, собирателем фольклора. Вся его творческая биография была непрерывно связана с историей возникновения и становления изобразительного искусства страны.
В 2015 году в Аксу был установлен мировой рекорд, удостоенный внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Местные жители переработали 4 тонны 250 килограммов корнеплодов и приготовили в 54 котлах 19 тысяч 254 порции картофеля фри. Готовое лакомство было разложено по порционным пакетикам с символикой соответствующего фестиваля, которые были разнесены участникам праздника 150 официантами-волонтерами.
В 2015 году воспитанники детской творческой студии «Новая волна» павлодарской школы-интерната для детей с нарушением слуха Камиль Аллаяров, Махаббат Исаханова, Толганай Майкенова завоевали золотой кубок и диплом победителя на IV Международном фестивале DEAF «Янтарные звезды», прошедшем в г. Зеленоградск Калининградской области РФ. Казахстанские участницы выступили с песнями «Салем саған, Қазақстан», «Давайте петь» и в двух клоунадах «Штангист», «Фотограф» и были названы жюри лучшими.
В 2017 году в рамках реализации Государственной программы «Тұған жер» на территории «Маргулан-центра» при Павлодарском государственном педагогическом институте в торжественной обстановке была открыта реконструированная усадьба выдающегося политического деятеля XVIII века Султанмухамеда Бахадура, известного в народе как Султанбет султан. Двоюродный брат хана Абылая был очень тонким политиком, о нем сохранилось множество исторических документов. В воссозданной усадьбе XVIII века в Павлодаре был открыт центр археологии.
В 2021 году в музее Фицуильяма в Кембридже состоялось открытие выставки «Золото Великой степи», в которой была представлена экспозиция археологов из Восточного Казахстана.
В 2021 году от Азербайджана к Казахстану перешло председательство в Парламентской Ассамблее тюркоязычных стран (ТюркПА). Церемония перехода состоялась в Туркестане в рамках Х пленарного заседания ТюркПА.
В 2022 году в столице Казахстана началось пленарное заседание четвертого Международного технологического форума Digital Bridge 2022. В рамках форума представители государственных органов, венчурные инвесторы, технологические предприниматели и ведущие казахстанские и международные эксперты, в числе которых специалисты компании Huawei Technologies Kazakhstan, обсуждали актуальные вопросы по цифровой трансформации и модернизации производственных процессов в современных реалиях.
В 2024 году в столице на площади перед Казахским национальным музыкально-драматическим театром имени Калибека Куанышбаева состоялась торжественная церемония открытия памятника выдающемуся казахскому писателю, драматургу и ученому Мухтару Ауэзову. Памятник открыли Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин и родственник писателя Диар Конаев. Авторами памятника являются скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов.