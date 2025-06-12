279 км водопровода построят в Костанайской области на возвращенные активы
На сегодня Правительством из Специального государственного фонда выделены средства на реализацию 333 социально-значимых проектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования и спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.
В Костанайской области за счет возвращенных прокуратурой активов до конца 2025 года планируется завершить строительство сетей водоснабжения в 9 населенных пунктах города Аркалык, Беимбета Майлина, Денисовского, Карабалыкского, Костанайского и Федоровского районов.
В эксплуатацию будет введено 279 км водопровода, что обеспечит качественной питьевой водой 55 тысяч жителей.
Кроме того, в Житикаринском районе будет произведена реконструкция здания поликлиники, которая позволит увеличить доступность медицинских услуг населению.
Ход строительства и расходование средств находится на контроле прокуратуры Костанайской области.
Ранее сообщалось о том, что медучреждения построили на возвращенные активы в Акмолинской области. 570 млн тенге возвращенных активов направили на воду для сел области Улытау.