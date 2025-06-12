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    11:35, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    279 км водопровода построят в Костанайской области на возвращенные активы

    На сегодня Правительством из Специального государственного фонда выделены средства на реализацию 333 социально-значимых проектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования и спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

    279 км водопровода построят в Костанайской области на возвращенные активы
    Фото: кадр из видео прокуратуры Костанайской области

    В Костанайской области за счет возвращенных прокуратурой активов до конца 2025 года планируется завершить строительство сетей водоснабжения в 9 населенных пунктах города Аркалык, Беимбета Майлина, Денисовского, Карабалыкского, Костанайского и Федоровского районов.

    В эксплуатацию будет введено 279 км водопровода, что обеспечит качественной питьевой водой 55 тысяч жителей.

    Кроме того, в Житикаринском районе будет произведена реконструкция здания поликлиники, которая позволит увеличить доступность медицинских услуг населению.

    Ход строительства и расходование средств находится на контроле прокуратуры Костанайской области.

    Ранее сообщалось о том, что медучреждения построили на возвращенные активы в Акмолинской области. 570 млн тенге возвращенных активов направили на воду для сел области Улытау.

    Теги:
    Возврат активов Костанайская область Вода Прокуратура Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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