279 км водопровода построят в Костанайской области на возвращенные активы

В Костанайской области за счет возвращенных прокуратурой активов до конца 2025 года планируется завершить строительство сетей водоснабжения в 9 населенных пунктах города Аркалык, Беимбета Майлина, Денисовского, Карабалыкского, Костанайского и Федоровского районов.

В эксплуатацию будет введено 279 км водопровода, что обеспечит качественной питьевой водой 55 тысяч жителей.

Кроме того, в Житикаринском районе будет произведена реконструкция здания поликлиники, которая позволит увеличить доступность медицинских услуг населению.

Ход строительства и расходование средств находится на контроле прокуратуры Костанайской области.



Ранее сообщалось о том, что медучреждения построили на возвращенные активы в Акмолинской области. 570 млн тенге возвращенных активов направили на воду для сел области Улытау.