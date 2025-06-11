Медучреждения построили на возвращенные активы в Акмолинской области

Объекты построены в рамках исполнения поручения Главы государства по созданию социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов.

На эти цели из Специального государственного фонда было выделено порядка 295 млн тенге.

Фото: t.me/KZgovernment

Врачебная амбулатория в селе Арнасай Аршалынского района обслуживает более 2 тыс. жителей из близлежащих сел: Елток, Койгельды, станций Бабатай и 42 разъезда. Здание, площадью 450 квадратных метра, рассчитано на 45 посещений в смену и полностью оснащено современным оборудованием, включая аппарат ЭКГ, дефибрилляторы, оборудование для физиотерапии и реабилитации. Это позволит повысить качество и доступность первичной медицинской помощи для сельских жителей.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынды Буландынского района предназначен для оказания медицинских услуг около 1 тыс. человек из сел Алтынды, Алаколь, Жанаталап, Елтай и Боярка. Объект также оснащен современным оборудованием, что обеспечит своевременную и качественную медицинскую помощь населению.

Фото: t.me/KZgovernment

В открытии медицинских учреждений приняли участие заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгельдиев и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

В Акмолинской области завершается строительство еще трех врачебных амбулаторий, четырех фельдшерско-акушерских и одного медицинского пункта.

Правительством на возведение в регионе 10 объектов здравоохранения из Специального государственного фонда было выделено порядка 1,7 млрд тенге.

Ранее сообщалось о том, что 570 млн тенге возвращенных активов направили на воду для сел области Улытау.