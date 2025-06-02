570 млн тенге возвращенных активов направили на воду для сел области Улытау

На строительство трубопровода для разъезда №189 сельского округа Ералиев и села Акбастау Жанааркинского района предусмотрено свыше 274 млн тенге.

Новую водопроводную сеть планируется проложить в сельском округе Бидайық Жанааркинского района. На эти цели выделили 296 млн тенге.

Реализация проектов направлена на улучшение качества жизни жителей и создание инфраструктуры в сельских районах. После завершения всех работ уровень обеспечения населения питьевой водой в Жанааркинском районе составит 100%.

В Казахстане доступ к услугам водоснабжения в городских населенных пунктах составляет 99,4%, в сельских населенных пунктах – 97,8%. В области Улытау – в городах 100%, в селах 97,3%.