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    10:52, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    570 млн тенге возвращенных активов направили на воду для сел области Улытау

    Правительство выделило более 570 млн тенге из Специального государственного фонда на прокладку водопроводных сетей в области Улытау, передает агентство Kazinform.

    Правительство, Үкімет үй
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    На строительство трубопровода для разъезда №189 сельского округа Ералиев и села Акбастау Жанааркинского района предусмотрено свыше 274 млн тенге.

    Новую водопроводную сеть планируется проложить в сельском округе Бидайық Жанааркинского района. На эти цели выделили 296 млн тенге.

    Реализация проектов направлена на улучшение качества жизни жителей и создание инфраструктуры в сельских районах. После завершения всех работ уровень обеспечения населения питьевой водой в Жанааркинском районе составит 100%.

    В Казахстане доступ к услугам водоснабжения в городских населенных пунктах составляет 99,4%, в сельских населенных пунктах – 97,8%. В области Улытау – в городах 100%, в селах 97,3%.

    Теги:
    Возврат активов Улытауская область Вода
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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