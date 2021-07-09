27 случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - С начала года на территории Алматинской области произошло 27 загораний сухой травы. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматинской области, подполковник гражданской защиты Даурен Азаматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным спикера, на территории области 5,3 млн гектар занимают земли государственного лесного фонда (4,1 млн гектар относится к ведению 14 лесных хозяйств, 1,2 млн гектар к 11 государственным национальным природным паркам и заповедникам), из них 2,9 млн гектар составляют лесные угодья.

«С начала года на территории области произошло 27 загораний сухой травы на территории лесохозяйственных учреждений и природных парков на площади более 15 тысяч га (2020 году - 18 пожаров, площадь 7 тысяч 800 га), при этом лесопокрытая территория пострадала от огня на площади 37 га (2020 год - 1252 га)», - сказал он.

При этом степных пожаров в текущем году не зарегистрировано (в 2020 году - 0), произошло 165 загораний сухой травы вне населенных пунктов на площади 494 га, из которых 83 загорания (53,6%) потушено силами Департамента самостоятельно, 47 случаев (24%) потушено совместно с ДПФ и 35 загораний (22,4%) потушено самостоятельно силами ДПФ.

Сообщается, что в целях недопущения и снижения риска возникновения природных пожаров совместно с местными исполнительными органами, природоохранными и лесными учреждениями проводится комплекс превентивных и организационных мер.