27 случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Алматинской области
По данным спикера, на территории области 5,3 млн гектар занимают земли государственного лесного фонда (4,1 млн гектар относится к ведению 14 лесных хозяйств, 1,2 млн гектар к 11 государственным национальным природным паркам и заповедникам), из них 2,9 млн гектар составляют лесные угодья.
«С начала года на территории области произошло 27 загораний сухой травы на территории лесохозяйственных учреждений и природных парков на площади более 15 тысяч га (2020 году - 18 пожаров, площадь 7 тысяч 800 га), при этом лесопокрытая территория пострадала от огня на площади 37 га (2020 год - 1252 га)», - сказал он.
При этом степных пожаров в текущем году не зарегистрировано (в 2020 году - 0), произошло 165 загораний сухой травы вне населенных пунктов на площади 494 га, из которых 83 загорания (53,6%) потушено силами Департамента самостоятельно, 47 случаев (24%) потушено совместно с ДПФ и 35 загораний (22,4%) потушено самостоятельно силами ДПФ.
Сообщается, что в целях недопущения и снижения риска возникновения природных пожаров совместно с местными исполнительными органами, природоохранными и лесными учреждениями проводится комплекс превентивных и организационных мер.