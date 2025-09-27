27 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день туризма

Учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году принят Устав Всемирной туристской организации.

Целью праздника провозглашена пропаганда туризма, освещение его вклада в мировую экономику, а также вклада в развитие связей между народами разных стран.

День рождения Google

Доменное имя google.com было зарегистрировано 15 сентября 1997 года, а компанию Google Inc. зарегистрировали 4 сентября 1998 года. Однако, начиная с 2005 года, день рождения компании официально отмечается 27 сентября. Дату изменили для того, чтобы она совпала с объявлением рекордного количества веб-страниц, индексируемых поисковой системой.

СОБЫТИЯ

В 1929 году жители Бостандыкского района Сырдарьинского округа (ныне на территории Узбекистана) протестовали против тяжелого налогообложения и насильственных действий советской власти в ходе хлебозаготовительных кампаний. Организаторами Бостандыкского восстания, в котором участвовали около 500 человек, являлись Т. Мусабаев, У. Майлыбаев. Восстание было подавлено отрядом объединенного государственного политического управления (ОГПУ). 50 повстанцев погибли, 2 человека были приговорены к расстрелу, 36 осуждены на 10 лет пребывания в исправительных лагерях, 7 отправлены в ссылку на 5 лет.

В 1931 году вышел в свет первый номер газеты Баянаульского района «Баянтау», называвшейся в начале «Ленин туы». Свое благословение изданию дал известный земляк баянаульцев, этнограф, философ и литератор Машхур Жусуп Копеев.

Первым редактором газеты был Галым Малдыбаев, здесь начиналась творческая деятельность народного писателя Казахстана Дихана Абилева, талантливого журналиста и писателя Сулеймена Баязитова, заведующего кафедрой журналистики Павлодарского госуниверситета Крыкбая Алдабергенова.

В 2006 году в городе Вальдбрунн-Мюльбене (земля Баден-Вюртемберг) посольством Республики Казахстан в ФРГ совместно с фермой по производству кумыса при активном участии казахской диаспоры Германии и переселенцев из Казахстана проведен праздник «Хоффест-День кумыса». Посетители имели возможность увидеть обстановку казахской юрты, узнать о казахском инструменте домбра, познакомиться с блюдами национальной кухни и историей возникновения производства кумыса.

В 2007 году вышел в свет новый вариант перевода романа «Абай жолы» («Путь Абая») на русский язык. Перевод нового варианта осуществил известный литератор Анатолий Ким, родившийся в Казахстане, хорошо знакомый с казахской национальной литературой и имеющий большой опыт подобной деятельности.

Новый перевод, в отличие от предыдущих, более многословен, потому что в работе над ним у переводчика было больше возможностей и свободы, чтобы воссоздать национальное своеобразие. В нем встречается много эпизодов и деталей, показывающих национальный колорит, чего нет в переводах, сделанных в советское время.

В 2007 году в Семее состоялась церемония открытия завода по производству автобусов Daewoo на производственных площадях ТОО «СемАЗ» (Республика Казахстан). Производство стало первым в Казахстане автосборочным предприятием полного цикла, включающим не только сборку узлов и агрегатов из импортируемых машинокомплектов, но и сборку-сварку, и окраску кузовов.

В 2010 году в Казахстане начал свою работу телеканал Balapan — первый и единственный в нашей стране детский телеканал. И с того времени стал для каждого ребенка верным другом, духовным руководителем, выпустив в свет учебно-познавательные, спортивные, развлекательные, анимационные и интеллектуальные программы. Его можно назвать не просто транслирующим программы, но и средством воспитания подрастающего поколения.

В 2013 году на выставке «В содружестве культур», открывшейся в Усть-Каменогорске, были впервые представлены уникальные старинные фотографии казахского быта жителей Лепсинского уезда Семиреченской области, сделанные во время последней переписи населения Российской империи, которая проходила в 1897 году.

Автор фотографий — Константин де Лазари. Эти 36 снимков передал музею посол Польши в Республике Казахстан Яцек Ключковски.

В 2014 году в Евразийском национальном университете им. Льва Гумилева открылся Музей истории образования Казахстана.

В музее собраны уникальные документы и предметы, принадлежавшие выдающимся просветителям, а также фотографии, издания на латинице и рукописные книги на арабском языке. Все экспонаты подарены музею на безвозмездной основе. Они рассказывают о становлении просвещения на казахстанской земле со средних веков и до наших дней.

В 2017 году в Национальной библиотеке РК открылась выставка работ фотохудожника, заслуженного работника культуры Казахстана Иосифа Будневича, свидетеля исторических событий, происходивших в XX веке в Казахстане.

В 2018 году в Туркестанской области состоялось открытие нового памятника Мухамеджану Тынышбаеву и Турару Рыскулову.

В 2019 году юная казахстанская певица Данэлия Тулешова стала лауреатом Евразийской премии и получила награду в номинации «Вокал».

13-летняя певица стала первым ребенком, получившим международную награду Евразийского творческого союза в области искусства, литературы, науки, спорта и социально значимых достижений.

Евразийская премия учреждена в 2013 году Евразийским творческим союзом, созданным представителями Казахстана, Беларуси, Индии, Ирана, России и Таджикистана.

В 2021 году на научной платформе исследовательских статей Frontiers в разделе, посвященном микробиологии, была опубликована статья об эффективности казахстанской вакцины против COVID-19.

Для разработки вакцины использовали вирус, выращенный в культуре клеток Vero, который был инактивирован формальдегидом, очищен, сконцентрирован, стерилизован фильтрацией, а затем адсорбирован на частицах геля гидроксида алюминия. В качестве вакцины использовали смесь вируса и адъювант в буферном физиологическом растворе.

В публикации разработчики вакцины рассказывают о проведенных на хомяках опытах, в ходе которых была доказана безопасность и высокая защитная эффективность вакцины QazCovid-In (QazVac).

В 2021 году в столичном Дворце школьников имени аль-Фараби заработал центр креативных технологий для детей TANYM, предназначенный для развития творческих и интеллектуальных возможностей детей от 12 до 18 лет. Подготовленным детям центр предлагает профессиональную сертификацию, признанную во всем мире.

В 2024 году в Астане состоялась внеочередная Генеральная ассамблея Национального Олимпийского комитета Казахстана, на которой была утверждена кандидатура нового генерального секретаря организации. Им стал Алимжан Акаев.