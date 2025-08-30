$27 млрд инвестиций из Китая: экономические итоги партнерства с Казахстаном

В 2024 году двусторонний товарооборот достиг рекордного показателя в 44 млрд долларов, упрочив статус Китая как крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана.

— С 2005 года китайские предприятия инвестировали в нашу страну свыше 27 млрд долларов. Сегодня в Казахстане действует около 6 тысяч компаний из КНР, играющих ключевую роль в обеспечении технологического прогресса и промышленной модернизации, — говорится в статье.

Как отмечает Касым-Жомарт Токаев, судьбы Казахстана и Китая были тесно переплетены со времен древнего Шелкового пути. Инициатива Председателя Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», впервые обнародованная в Астане в 2013 году, служит ярким подтверждением данного исторического сотрудничества.

Успешным примером совместных усилий двух стран служат:

Активное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, или Среднего коридора, — кратчайшего и наиболее устойчивого пути для бесперебойных грузовых перевозок между Китаем, Центральной Азией и Европой.

Запуск в 2024 году дополнительных путей на железнодорожном участке Достык — Мойынты, который позволит увеличить транзитный потенциал Казахстана по коридору Китай — Европа в пять раз.

Открытие торгово-логистического центра в городе Сиане.

Завершение строительства контейнерного хаба в казахстанском порту города Актау в партнерстве с администрацией китайского порта Ляньюньган, которое способствовало созданию контейнерного флота предоставляющего полный спектр логистических услуг для стран Центральной Азии и Каспийского региона.

— Нефтегазовый сектор — стержень наших экономических связей, включая расширение нефтепровода Казахстан — Китай, а также модернизацию и строительство нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, — подчеркнул Президент.

Глава государства также отметил, что быстрыми темпами развивается и взаимодействие в области сельского хозяйства. В 2024 году экспорт агропродовольственной продукции из Казахстана в Китай вырос на 10%. Китайские инвесторы активно изучают возможности участия в крупных проектах по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе овощей, кукурузы, зерновых и хлопковых культур.

Полную версию перевода авторской статьи Президента Касым-Жомарта Токаева можно прочитать здесь.