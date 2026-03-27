27 марта — Всемирный день театра

Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что Всемирный день театра — праздник, который напоминает всем о великой силе сценического искусства.

— Театр объединяет поколения, формирует эстетический вкус, пробуждает потаенные мысли и чувства, помогает обществу лучше понимать себя и свое время. Как отметил Глава государства, развитие театров — один из важных показателей уровня культуры любой страны. Сегодня мы действительно видим, что интерес к театральному искусству в Казахстане растет, а зрительский запрос становится все более высоким и содержательным. Особенно важно, что в театральную жизнь активно вовлекается молодежь, — написала она на своей странице в Facebook.

Сегодня в Казахстане действует более 70 театров, из которых 57 являются государственными. Только в 2025 году в государственных театрах состоялись 410 премьер, было организовано 539 гастрольных туров, а общее число зрителей превысило 2,8 миллиона.

Уже в первом квартале 2026 года республиканские театры обслужили более 170 тысяч зрителей.

— Эти цифры подтверждают, что театр в нашей стране остается востребованным, живым и по-настоящему близким людям. Особую значимость этому придает и то, что вопросы культуры и исторической памяти получают прочное ценностное закрепление на уровне Основного закона. В Новой Народной Конституции среди основополагающих принципов деятельности государства отражены поддержка национальной культуры и сохранение историко-культурного наследия. Это очень важный ориентир, который подчеркивает: культура для Казахстана не второстепенная сфера, а одна из основ общественного развития и национальной идентичности. Конституция также закрепляет обязанность бережно относиться к историческому и культурному наследию, сохранять памятники истории и культуры, — подчеркнула министр культуры и информации.

Казахстанские театры сегодня не только радуют зрителей новыми постановками, но и достойно представляют страну на международной арене, участвуют в фестивалях, получают признание и расширяют культурный диалог.

Напомним, в этом году исполняется 100 лет со дня основания Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова — одного из главных символов культурной истории Казахстана.