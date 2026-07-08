27 человек осудили по делу о хищении 3,4 млрд тенге в Туркестанской области

В Кентау суд вынес приговор в отношении 27 участников масштабной мошеннической схемы. Через фиктивные залоги они похитили бюджетные средства, выделенные на развитие животноводства. Общий ущерб по кредитам и субсидиям превысил 3,45 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Следствием установлено, что организаторы создали в Кентау ТОО «Кредитное товарищество „Яссы-кредит НС“. Через него оформлялись льготные займы по госпрограмме „Сыбаға“, предназначенные на субсидирование закупа крупного рогатого скота. При этом злоумышленники использовали поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, составленные от имени несуществующего ТОО „Expert Consulting Group“.

Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия сообщников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления незаконных займов. Похищенные средства распределялись между соучастниками группы. Всего подозреваемыми по уголовному делу проходили 27 человек.

— В результате преступных действий государству причинен ущерб по кредитным средствам в размере два миллиарда 950 миллионов 721 тысяча 814 тенге, из которых возмещено 206 миллионов 751 тысяча 814 тенге. Размер ущерба по субсидиям составил 508 миллионов 223 тысячи 243 тенге, — сообщили в суде города Кентау.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель просил признать всех подсудимых виновными и назначить основным фигурантам от 10 до 12 лет лишения свободы. Представители потерпевших сторон заявили о необходимости полного возмещения причиненного ущерба.

Подсудимые свою вину не признали. Они настаивали, что получили кредитные средства по госпрограмме законно, отрицали участие в организованной преступной группе и просили вынести оправдательный приговор.

Судебная коллегия признала большинство подсудимых виновными в мошенничестве, часть из них — в пособничестве. Вместе с тем обвинение по статье 262 УК РК, которая предусматривает ответственность за создание и участие в ОПГ, суд не подтвердил, оправдав подсудимых по этому процессуальному эпизоду.

По решению суда двое организаторов и четверо соучастников преступной схемы приговорены к 6,5 годам лишения свободы каждый с конфискацией имущества в доход государства. Еще двое участников получили по 5,5 лет заключения.

Остальные фигуранты, признанные пособниками, получили по пять лет лишения свободы. При этом суд применил отсрочку исполнения наказания на срок от одного года до трех лет в отношении семерых осужденных женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. Еще одна обвиняемая осуждена на три года лишения свободы, исполнение приговора для нее также отсрочено.

Суд признал за гражданскими истцами — АО «Аграрная кредитная корпорация» и управлением сельского хозяйства Туркестанской области — право на удовлетворение исковых требований. Вопрос о точном размере выплат передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее АФМ сообщало о пресечении деятельности организованной преступной группы. В ходе следствия на имущество фигурантов уголовного дела был наложен арест на общую сумму более одного миллиарда тенге.